Salta la nomina di Sinner a sportivo dell'anno dopo la squalifica, la decisione fa discutere: "Ineleggibile"

Oltre alla sospensione di tre mesi, il patteggiamento con la Wada per il caso doping costerà a Sinner anche il titolo di sportivo dell’anno. Lo ha annunciato Sean Fitzpatrick, presidente della Laureus Academy, che consegna i premi agli atleti migliori della stagione, riusciti a distinguersi in ogni disciplina sportiva. In seguito alla squalifica per la vicenda Clostebol, l’associazione ha comunicato di aver escluso dalle nomination il numero uno del tennis mondiale.

Sinner escluso dal premio come sportivo dell’anno

“A seguito delle discussioni da parte della Laureus Academy, è stato deciso che la nomination di Jannik Sinner per il Laureus World Sportsman of the Year Award di quest’anno sarà ritirata“, scrive così l’ex rugbista neozelandese, in una mail indirizzata ai membri della giuria dei Laureus World Sports Awards 2025.

“Abbiamo seguito questo caso, le decisioni degli organismi globali competenti e – pur prendendo atto delle circostanze attenuanti in gioco – riteniamo che il divieto di tre mesi renda la nomina ineleggibile. Jannik e il suo team sono stati informati”, si legge ancora nella comunicazione.

La squalifica

Jannik Sinner sarà costretto a rimanere lontano dai campi da gioco fino al 4 maggio, dopo aver patteggiato tre mesi di squalifica con la Wada, per la positività al Clostebol rilevata a marzo 2024 dopo la contaminazione involontaria del suo ex fisioterapista Giacomo Naldi.

L’agenzia mondiale anti-doping aveva fatto ricorso alla Corte arbitrale dello sport (Tas), chiedendo per il fuoriclasse altoatesino una squalifica da uno a due anni, salvo poi accordarsi con i legali del campione per una sospensione di tre mesi.

Il patteggiamento ha soddisfatto la Wada che, nonostante la ferma convinzione sulla responsabilità dell’atleta, non riteneva comunque la vicenda relativa a Sinner ascrivibile a un caso di doping.

Il 23enne si è convinto per il male minore, accettando una sanzione che gli permetterà di rientrare per gli internazionali d’Italia e il secondo Slam della stagione, il Roland Garros, sfruttando i tre mesi di squalifica per allenarsi, senza il rischio di perdere il primo posto nella classifica Atp.

I Laureus World Sports Awards 2025

Ideati nel 1999, i Laureus World Sports Awards, sono considerati “gli Oscar dello Sport“. Sportivo dell’anno nel 2024 è stato il tennista Novak Djokovic, mentre Sportiva dell’anno la calciatrice Aitana Bonmatì.

Le nomination del premio per il 2025, decise da una giuria di oltre 1.300 importanti media sportivi di tutto il mondo nel dicembre 2024, saranno annunciate a Madrid il 3 marzo.