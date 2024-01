Salta l'accordo sull'ex Ilva di Taranto tra Governo e ArcelorMittal: Palazzo Chigi convoca i sindacati

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nell’incontro con ArcelorMittal sull’ex Ilva di Taranto, “la delegazione del Governo ha proposto ai vertici dell’azienda la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, pari a 320 milioni di euro, così da concorrere ad aumentare al 66% la partecipazione del socio pubblico Invitalia, unitamente a quanto necessario per garantire la continuità produttiva.

ArcelorMittal ha detto di non essere disponibile ad accettare un simile scenario.

Ex Ilva, governo prende atto dell’indisponibilità di ArcelorMittal ad accettare l’accordo

Il Governo ha preso atto della indisponibilità di ArcelorMittal ad assumere impegni finanziari e di investimento, anche come socio di minoranza. Quindi ha incaricato Invitalia ad assumere le decisioni conseguenti, tramite il proprio team legale”. Lo riferisce Palazzo Chigi.

“Le organizzazioni sindacali saranno convocate dall’esecutivo per il pomeriggio di giovedì 11 gennaio”, riferisce sempre Palazzo Chigi dopo l’incontro, in cui il governo “ha preso atto della indisponibilità” dell’azienda “ad assumere impegni finanziari e di investimento, anche come socio di minoranza”.