Sallusti contro Bianca Berlinguer e Cacciari per le risate sulla ferita di Sangiuliano: "Se fosse una donna?"

Alessandro Sallusti bacchetta Bianca Berlinguer e Massimo Cacciari per la facile ironia fatta in Tv dai due sulla ferita di Gennaro Sangiuliano. Ospite dell’ultima puntata di “È sempre Cartabianca di domenica” il direttore de Il Giornale ha fatto calare il gelo nello studio di Rete4, riprendendo la conduttrice e l’altro opinionista per le risate scatenate dalle foto dell’ampia cicatrice sulla testa dell’ex ministro, mostrate dalla trasmissione Report.

Le risate di Berlinguer e Cacciari

“Ha visto quel taglio gigantesco sulla testa di Sangiuliano con 13 punti che gli ha fatto Boccia?” è stata la domanda di Bianca Berlinguer a Massimo Cacciari, che stava parlando dell’ex ministro.

“Un tentativo di ‘maschicidio’, va bene, finalmente” ha ironizzato il filosofo tra le risate dello studio.

La ferita di Sangiuliano

Il riferimento è alla profonda ferita alla testa di Sangiuliano mostrata in una foto esclusiva della trasmissione Report, nel corso di un servizio sullo scandalo Boccia.

Una ferita che, secondo quanto denunciato dall’ex ministro e riportato dalla trasmissione di Rai3, “gli sarebbe stata causata lo scorso 16 luglio in una stanza dell’hotel Nazionale di Sanremo da Maria Rosaria Boccia alla fine di un’accesa discussione nata dopo l’annuncio del ministro di voler chiudere la loro relazione e di non voler lasciare la moglie”.

La difesa di Sallusti

Il siparietto in studio tra Cacciari e Berlinguer non è però piaciuto ad Alessandro Sallusti, che ha replicato indignato: “Mi chiedo se invece della foto della testa di Sangiuliano ci fosse stata la stessa foto della testa della Boccia, cioè se un uomo avesse procurato la stessa ferita a una donna, stasera saremmo qui a ridere?”.

“No” la risposta immediata di Berlinguer e Cacciari, con quest’ultimo ad ammettere che Sallusti avesse ragione.

“Lo sbrego in testa che uno sia ministro, che sia il vicino di casa o che sia un senza tetto è uno sbrego sulla testa” ha aggiunto il giornalista replicando al tentativo maldestro della conduttrice di giustificare le risate.