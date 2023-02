Salerno, violenze e abusi su due bambine: arrestato 60enne, indagini partite dopo i dubbi della mamma

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un uomo di 60 anni è stato arrestato con l’accusa di aver abusato e corrotto due minorenni a Fisciano, in provincia di Salerno. L’uomo, originario di Cava de’ Tirreni ma residente a Mercato San Severino, sarebbe finito in manette al termine di una lunga indagine partita dalla segnalazione della mamma delle due bambine.

A finire in manette, come detto, è un 60enne originario di Cava de’ Tirreni accusato di aver violentato due minorenni. L’uomo è stato arrestato nella mattina di lunedì 20 febbraio 2023 e condotto in carcere dai carabinieri della stazione di Fisciano.

L’arresto è scattato in base all’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, su richiesta della medesima Procura della Repubblica, al termine delle indagini avvenute negli ultimi mesi.

L’avvio delle indagini e l’arresto

A far partire le indagini sarebbe stata la segnalazione della madre delle due bambine, che aveva denunciato degli episodi al Centro Servizio Emergenza Infanzia. Grazie alla segnalazione è stato possibile ricostruire i fatti, con i carabinieri che hanno scoperto “gravi e reiterati episodi di violenza“, che le due minorenni avrebbero subito nel corso di diversi anni e continuati almeno fino al 2022.

Le piccole, due sorelline, sarebbero anche state corrotte dall’uomo, forse per mantenere il segreto e farle stare in silenzio in questi anni. Ma la denuncia avanzata dalla madre delle due ha scoperchiato il vaso di Pandora, permettendo agli inquirenti di far luce sugli abusi e le violenze subite dalle minorenni nel corso degli ultimi anni.

Violenza su minore, a chi rivolgersi

Ricordiamo che in caso di emergenza e presunte violenze subite da minori è possibile chiamare il 114, il numero rivolto a tutti coloro vogliano segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti.

Promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia, è gestito da SOS Il Telefono Azzurro Onlus, dal 2003, anno della sua istituzione. Il numero, multilingue, è accessibile gratuitamente sia da telefonia fissa che da mobile su tutto il territorio italiano, 365 giorni all’anno e 24 ore su 24, fornendo consulenza multi-disciplinare, di natura psicologica, psicopedagogica, legale e sociologica, e offre un collegamento in rete con le istituzioni e le strutture territoriali competenti in ambito sociale, giudiziario e di pubblica sicurezza.