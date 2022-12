Salerno, autista muore schiacciato dal bus appena parcheggiato: la dinamica della tragedia

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Un autista della Sita è morto a Tramonti, in provincia di Salerno, in un tragico incidente che ha coinvolto lo stesso bus di linea che guidava e che aveva parcheggiato poco prima a bordo strada. Per cause ancora da accertare il mezzo lo ha travolto con tutto il suo peso. Il fatto si è verificato nel primo pomeriggio del 23 dicembre, a due giorni dal Natale. Come reso noto dalla stampa locale la vittima, padre di due figli, aveva 44 anni ed era originaria di Castel San Giorgio.

La dinamica dell’incidente

La tragedia si è verificata intorno alle 14 lungo la provinciale Tramonti – Maiori, nei pressi della rotonda del Valico di Chiunzi. Secondo quanto ricostruito l’uomo aveva lasciato il suo posto di guida dopo una sosta prevista sulla tabella di marcia, quando improvvisamente il bus ha iniziato a muoversi, investendolo in pieno sull’asfalto.

Come riportato da ‘Il Mattino’, il 44enne sarebbe rimasto schiacciato sotto una delle ruote del mezzo pesante, che avrebbe poi iniziato a zigzagare impattando prima contro un muro laterale e terminando poi la sua corsa contro un muretto che costeggia la strada provinciale. Al momento dell’incidente a bordo del pullman c’era soltanto una donna.

Fonte foto: Virgilio Notizie Tramonti, il comune in provincia di Salerno teatro della tragedia

Soccorsi inutili

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tramonti, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire quanto accaduto. Accorse anche due ambulanze, ma il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvare la vita all’autista, ormai già privo di vita.

Il medico legale dopo un esame esterno autorizzato la restituzione della salma alla famiglia. Il bus di linea che ha travolto e schiacciato la vittima è stato trasferito in serata a Salerno e posto sotto sequestro. A seguito dell’incidente la circolazione stradale è stata interrotta e dirottata sulle vie interne di Tramonti.

Proclamato il lutto cittadino

Il sindaco di Castel San Giorgio Paolo Lanzara ha proclamato il lutto cittadino per il 24 dicembre, giorno dei funerali. “Siamo sconvolti da quest’ultima tragica fatalità che si è abbattuta sulla nostra comunità e che ha funestato una bella famiglia, in un periodo che dovrebbe essere di gioia e di festa”, ha detto, stringendosi ai cari della vittima.

E ha quindi annunciato: “In segno di profondo rispetto per questo nostro giovane concittadino morto in maniera tragica mentre era a lavoro abbiamo proclamato il lutto cittadino e annullato tutti gli eventi natalizi. È il nostro modo per partecipare a questa enorme tragedia che ci colpisce nel profondo”.