Sale su una gru in via Filadelfia a Torino e minaccia di buttarsi dopo lo sfratto: "Restituitemi casa e cani"

“Restituitemi la casa e i cani o mi butto”. Sarebbero queste le parole gridate da un uomo, che si è arrampicato su una gru di una ditta di costruzioni a Torino e che minaccia di buttarsi nel vuoto. Sul posto sono accorsi gli agenti di polizia, i vigili del fuoco e i mediatori.

La minaccia di suicidio

Minaccia di suicidarsi, gettandosi nel vuoto dopo essersi arrampicato su una gru di una ditta di costruzioni a Torino. L’uomo sarebbe salito sull’enorme carrello mobile nella tarda mattinata di oggi – lunedì 9 ottobre – a Torino.

La gru si trova in via Filadelfia, all’incrocio con corso Siracusa, nel quartiere Santa Rita del capoluogo piemontese.

La zona di Torino dove si trova la gru sulla quale si è arrampicato l’uomo che minaccia di suicidarsi dopo essere stato sfrattato dal suo appartamento

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, come riportato da Repubblica, l’uomo, un cittadino di origini romene, nella stessa mattina sarebbe stato sfrattato dall’appartamento di via Nizza nel quale viveva con la madre e i suoi due cani, portati via da vigili e consegnati a un canile.

L’arrivo della polizia

Un residente della zona ha visto per primo l’uomo sopra la gru, e ha immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine.

A stretto giro sul posto sono giunti i vigili del fuoco, agenti e negoziatori della polizia di Stato che, con l’ausilio di un cestello sorretto da un braccio meccanico, sono impegnati nei tentativi di convincere l’uomo a scendere dalla gru.

In strada si è nel frattempo radunata una folla di persone, alcune scese dalle proprie abitazioni che si trovano nei pressi della gru, altre di passaggio che si sono fermate per vedere cosa stesse succedendo.

Traffico bloccato nella zona

All’uomo, che secondo alcune fonti potrebbe soffrire di problemi psichici, i negoziatori hanno consegnato una bottiglietta d’acqua, mentre continuano le trattative per farlo scendere dalla gru.

Nel frattempo le forze dell’ordine hanno interdetto il passaggio di veicoli nella zona interessata, bloccando di fatto il traffico nelle strade limitrofe.

Al momento le richieste dell’uomo sembrano chiare: restituzione di casa e cani. In caso contrario sembrerebbe pronto a gettarsi di sotto, in un gesto estremo che non è altro che un disperato grido di aiuto.