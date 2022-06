Salario minimo, l'Ue raggiunge l'accordo: quando potrebbe arrivare e a quanto ammonterebbe in Italia

La Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl) ha annunciato che è stato raggiunto un accordo sulla direttiva Ue per il salario minimo.

Ulteriori dettagli saranno forniti in mattinata, nel corso di una conferenza stampa già in programma.

“La presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo – si legge in una nota del Consiglio Europeo – hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul progetto di direttiva sui salari minimi adeguati nell’Ue”.

“La nuova legge – continua il testo – una volta adottata definitivamente, promuoverà l’adeguatezza dei salari minimi legali e contribuirà così a raggiungere condizioni di lavoro e di vita dignitose per i dipendenti europei”.

A dare la notizia tramite Twitter è stato invece il commissario Nicolas Schmit, membro della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo.

This is a good day for social Europe.

We have reached an agreement on the directive on adequate minimum wages in the EU.

This is especially important at a time when many households are worried about making ends meet.

My thanks to all teams! #EUminimumwages #SocialRights pic.twitter.com/Ayt5BwvOfp

— Nicolas SCHMIT (@NicolasSchmitEU) June 7, 2022