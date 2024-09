Sabrina Salerno operata al seno per un "nodulo maligno": le prime parole della showgirl dopo l'intervento

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Quelle appena trascorse sono state giornate di apprensione per la salute di Sabrina Salerno. La showgirl si è infatti sottoposta ad un’operazione per la rimozione di un nodulo maligno al seno. Tuttavia, a poche ore dall’intervento, è stata la stessa Salerno a rassicurare i fan, con un video girato direttamente dal letto dell’ospedale. Ecco cos’ha detto e come sta.

Sabrina Salerno e il video social dopo l’intervento

La showgirl ha utilizzato le Instagram Stories, che sono state poi ripubblicate da ANSA, per comunicare ai suoi fan l’ottimo esito dell’intervento.

Il video ritrae Sabrina Salerno in un letto dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso: mediante il video con cui ha comunicato che l’operazione si è conclusa al meglio, ne ha approfittato per ringraziare coloro che hanno chiesto sue notizie utilizzando i social.

Sabrina Salerno durante la sua partecipazione allo show L’acchiappaTalenti

“Sto bene, l’operazione è andata bene” ha rassicurato innanzitutto.

“Mi dispiace non poter rispondere a tutti”, ha poi proseguito la showgirl, “ho anche i social che sono andati in tilt e non vedo più i messaggi. Però vorrei veramente ringraziarvi di cuore tutti“, ha concluso.

La scoperta del nodulo maligno

Sabrina Salerno ha dovuto necessariamente sottoporsi ad un’operazione chirurgica a causa di un nodulo maligno.

Come raccontano i sanitari, il tumore è stato scoperto lo scorso luglio in uno stadio iniziale, durante una semplice indagine di routine.

Il nodulo è stato infatti definito, dai medici che hanno preso in carico il suo caso, come “non palpabile”. È stato possibile rilevarlo solamente dopo una mammografia, alla quale la Salerno si era sottoposta semplicemente a scopo preventivo.

La lesione ha reso necessaria una quadrantectomia per l’immediata asportazione.

Come sta ora la showgirl

Per i fan preoccupati per la sua salute e che si domandano come sta adesso Sabrina Salerno, possiamo dunque dire che la showgirl è in fase di ripresa.

Come detto, il tumore è stato scoperto in fase iniziale, e dunque l’operazione ha dato esito positivo.

Tutto ciò è stato possibile solamente grazie alla prevenzione. Come ha ricordato la stessa showgirl in un post condiviso prima di entrare in sala operatoria, “La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita”.