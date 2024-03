Sabrina Ferilli criticata come Massimo Ceccherini dopo la frase sugli ebrei agli Oscar: le parole dell'attrice

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Anche Sabrina Ferilli finisce nella bufera dopo le dichiarazioni sugli ebrei di Massimo Ceccherini. L’attrice è stata travolta dalle critiche sui social per un ambiguo commento sui social sulla partecipazione all’Oscar del film di Matteo Garrone “Io Capitano”. Tra le nomination del premio per il miglior film internazionale, la pellicola italiana è finita nel polverone mediatico a causa di una frase dai contorni antisemiti dell’attore fiorentino che ha collaborato alla sceneggiatura. Ma nelle polemiche è rimasta invischiata anche l’interprete romana per una frase dai toni allusivi.

La frase di Massimo Ceccherini durante gli Oscar

Ospite di Francesca Fialdini nel programma Tv su Rai1 “A ruota libera”, Massimo Ceccherini ha raccontato il suo contributo alla sceneggiatura del film “Io Capitano”. L’opera di Matteo Garrone era candidata all’Oscar come miglior film straniero, statuetta vinta però dalla pellicola di di Jonathan Glazer, “La zona di interesse“, che racconta la vita quotidiana del comandante di Auschwitz Rudolf Höss e della sua famiglia, nella casa con un grande giardino confinante con il muro del campo di sterminio.

Proprio sulle possibilità di successo del premio Oscar, Ceccherini aveva detto una frase sugli ebrei dal carattere discriminatorio: “Il film di Matteo Garrone è il più bello nella cinquina. Solo che non vincerà forse, perché vinceranno gli ebrei… Quelli vincono sempre… ” aveva detto qualche ora prima dell’inizio della cerimonia.

L’attore Massimo Ceccherini al festival del Cinema di Roma nel 2022

La reazione della comunità ebraica

Parole che hanno scatenato l’immediata reazione delle comunità ebraiche in Italia. “È gravissimo e inaccettabile che Massimo Ceccherini abbia rilanciato su Rai1 uno dei più tristi e abusati stereotipi antisemiti, sostenendo che il suo film merita di vincere ma non vincerà in quanto ‘vinceranno gli ebrei, perché quelli vincono sempre’” hanno dichiarato Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma (Cer), e Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano (Cem).

Le accuse non hanno risparmiato neanche la conduttrice, Francesca Fialdini: “Ci auguriamo non abbia colto le parole solo perché stava formulando una seconda domanda. Se invece le avesse sentite e avesse deciso di non intervenire, sarebbe doppiamente grave” hanno aggiunto.

“Affermazioni razziste come queste non possono cadere nel silenzio, perché silenzio e indifferenza sono l’anticamera della violenza antisemita, inammissibili soprattutto sulla Rai” conclude la nota.

“Le affermazioni di Massimo Ceccherini sono inaudite – ha scritto Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia – Non è possibile che parole irripetibili come quelle dette da Ceccherini contro il popolo ebraico vengano dette impunemente per di più alla Rai, al servizio di informazione pubblica. È una vergogna“.

“Così come è una vergogna che questo inqualificabile personaggio – ha aggiunto in una nota -, peraltro già consono a bestemmiare in diretta Tv, rappresenti l’Italia agli Oscar”.

Le scuse di Massimo Ceccherini

Ceccherini, attraverso l’Adnkronos, si era scusato dicendo di essersi spiegato male: ”Io intendevo il film degli ebrei, l’argomento, non è la prima volta che un film con quel tema vince. Posso chiedere scusa se qualcuno ha capito male“.

”Io intendevo parlare di film, stavo giocando – aveva aggiunto Ceccherini – stavo parlando di scommesse per scherzare e di film con quell’argomento, che ha sceneggiato insieme a Garrone ‘Io Capitano’, grande sconfitto in questa edizione degli Oscar- Ma ammetto che forse se non dicevo niente era meglio. Chi mi ha sgridato più di tutti è mia moglie”.

Il commento di Sabrina Ferilli

Sulla scia delle polemiche che hanno travolto Ceccherni, ha fatto scalpore anche una frase dai toni ambigui di Sabrina Ferilli sempre sui pronostici del premio al miglior film internazionale, che in una storia su Instagram aveva scritto così: ”Se dovesse vincere l’Oscar ‘La zona di interesse’, so perché vincerebbe, non certo perché è un film migliore di ‘Io, Capitano’. Io tifo Italia, io tifo Garrone”.

L’attrice romana al momento non avrebbe voluto chiarire il significato della sua storia pubblicata su Instagram. Probabilmente non sarà riferita al tema ‘ebrei’ ma, in tanti, soprattutto i suoi fan, si aspettano un chiarimento.