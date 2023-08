Sabrina Ferilli critica il Pd di Elly Schlein: tutti gli errori della sinistra secondo l'attrice

Sabrina Ferilli è tornata a parlare di politica, non risparmiando critiche al Partito Democratico guidato da Elly Schlein.

Cosa pensa Sabrina Ferilli del Pd di Elly Schlein

Intervistata da ‘Vanity Fair’, Sabrina Ferilli ha espresso il suo pensiero sul Pd di Elly Schlein: “È troppo radicale e fa fatica a convogliare l’interesse di tutti. Faccio l’esempio della scuola: l’Italia ha livelli di analfabetismo e di abbandono scolastico preoccupanti, non è stato fatto nulla e la sinistra è stata al governo per tanti anni. Se non coltivi le nuove generazioni, la cultura, come fai a far crescere il Paese?”

L’attrice ha poi aggiunto: “Mi viene in mente anche il diritto all’aborto: la sinistra, pur potendo, non ha mai affrontato il problema degli obiettori di coscienza, che di fatto rendono inapplicabile la legge 194. Poi c’è il tema del salario minimo, sacrosanto, una battaglia che solo ora è stata sollevata, un po’ in ritardo”.

Fonte foto: ANSA Sabrina Ferilli.

Secondo Sabrina Ferilli, la sinistra “si occupa di alcuni temi assolutamente importanti, come le discriminazioni, ma dovrebbe insistere anche su quelli più trasversali, come il lavoro, la sicurezza, la scuola”-

Ancora l’attrice: “Una nazione che non è solo patria, l’accoglienza che non può essere razzista, il diritto di cittadinanza che deve essere dato a chi nasce e cresce qui. Sono temi che non sono interesse di tutti, perché a noi non ci manca di arrivare a fine mese, non ci mancano i soldi per farci curare dal medico privato o per mandare un nipote a una scuola privata. Faccio parte di una fascia, più piccola, di persone privilegiate: non perché lo sono non posso parlare, anzi, però le mie preoccupazioni ‘pesano meno'”.

L’errore della sinistra in campagna elettorale

Secondo Sabrina Ferilli, l’errore della sinistra sotto elezioni è stato “quello di dire: non votate Giorgia Meloni perché è fascista, invece di proporre alternative”.

Il pensiero di Sabrina Ferilli su Giorgia Meloni

Sull’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Sabrina Ferilli ha dichiarato: “È un capo di un governo di destra e quello è, quello fa. Io sto a sinistra e su tanti temi sono molto distante. Dicono: è preparata. Ma che fosse preparata lo sapevo anche prima“.