Sabrina Cohen-Hatton da senzatetto a consulente del principe William: la storia del capo dei vigili del fuoco

Dalla difficile vita come senzatetto alla Royal Family per diventare consulente del principe William: è la storia incredibile di Sabrina Cohen-Hatton, oggi capo dei vigili del fuoco dopo aver superato tantissimi ostacoli personali e professionali. La 40enne è stata scelta per guidare il progetto Homewards, che mira ad aiutare i senzatetto voluta con decisione dal Principe di Galles: una favola a lieto fine che ha fatto rapidamente il giro del mondo.

La vicenda di Sabrina Cohen-Hatton è segnata dal fatto di essere stata investita, in passato, da gravi difficoltà familiari che l’avevano portata a vivere per strada.

Da senzatetto, quindi, ha compiuto una vera impresa: è arrivata a diventare capo dei vigili del fuoco, e ora consulente del principe William per il progetto Homewards, dedicato ad aiutare proprio gli homeless.

I media britannici hanno condiviso la sua storia in occasione del primo anniversario dell’iniziativa. E durante la cerimonia a Londra, William ha enfatizzato l’importanza di affrontare il problema dei senzatetto secondo una nuova prospettiva.

Le parole del principe William e di Sabrina Cohen-Hatton

L’esempio di Cohen-Hatton in questo senso è efficacissimo: offrire opportunità a chi vive per strada, lo dimostrano i fatti, può segnare realmente la differenza.

“Ho creato Homewards perché volevo che guardassimo il problema dei senzatetto attraverso una lente diversa” ha dichiarato William, nel ringraziare tutti i contributi al successo del progetto.

La protagonista ha poi reso pubblica la sua vicenda. “Ora sono seduta davanti a voi con un lavoro, una casa, una famiglia e un dottorato di ricerca. Eppure per alcuni anni, da adolescente, dopo la morte di mio padre e i tanti problemi familiari ho dovuto vivere per strada.”

La carriera da homeless a capo dei vigili del fuoco

Sabrina guadagnava qualcosa vendendo copie della rivista “Big Issue”, legata proprio all’esigenza di supportare gli homeless. Poi è riuscita a entrare nel corpo dei vigili del fuoco in Galles, si è laureata e ha fatto carriera, fino ad assumere posizioni di comando anche nella London Fire Brigade.

La quarantenne ha raccontato di aver condiviso con il principe William le numerose difficoltà affrontate nel suo percorso e i modi in cui è riuscita a superarle.

William, ha aggiunto Cohen-Hatton, ha mostrato grande empatia, probabilmente influenzato dalle proprie esperienze personali. Infatti, la madre di William, Diana, lo portava spesso da bambino a visitare i rifugi per senzatetto, permettendogli di vedere oltre la vita di corte.