Sabato De Sarno lascia Gucci, flop del direttore creativo: vendite crollate dopo l'addio di Alessandro Michele

Sabato De Sarno non è più il direttore creativo di Gucci. Lo stilista napoletano lascia il posto dopo due anni dalla nomina a numero uno della casa di moda italiana oggi controllata dal gruppo francese Kering. La scelta è forse dovuta al calo delle vendite registrate nell’ultimo anno, con perdite pari a 1,64 miliardi di euro.

La collaborazione tra Gucci e Sabato De Sarno, che dal maggio 2023 ne è stato direttore creativo, è terminata.

Lo ha annunciato la maison, comunicando che la sfilata del brand prevista il 25 febbraio alla Milano Fashion Week non sarà presentata dallo stilista.

“Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a Sabato. – ha commentato il ceo Stefano Cantino – Apprezzo sinceramente il modo in cui ha onorato, con profondo impegno, l’artigianalità e il patrimonio del marchio”.

De Sarno non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma sui social ha scritto: “Ricordatevi sempre di sorridere. Perché è la misura del restare sé stessi davanti a ogni opportunità e ogni sfida”.

Non è noto al momento dove andrà lo stilista, se e quando passerà a un’altra casa, né chi ne prenderà il posto da Gucci.

Il brand, il più importante del colosso francese del lusso Kering, ha dichiarato che “la nuova direzione artistica sarà annunciata in un secondo momento”.

Vendite in calo dopo l’addio di Michele

Sabato De Sarno era arrivato in Gucci dopo l’addio di Alessandro Michele (passato a Valentino) in un momento complesso per la casa di moda.

Dopo il boom di vendite scatenato dall’arrivo di Michele e una successiva contrazione nel periodo pandemico, i numeri hanno iniziato una rapida discesa.

Nella prima metà del 2024 le vendite di Gucci registrarono un -20%, pari a 1 miliardo di euro.

L’ultimo trimestre dell’anno ha segnato un ancor più negativo -25%, corrispondente a una perdita di 1,64 miliardi di euro di incassi.

Chi è Sabato De Sarno

Sabato De Sarno è nato in provincia di Napoli 41 anni fa e vanta una lunga gavetta nel mondo della moda.

La sua sfilata di diploma – ottenuto all’Istituto Secoli di Milano – colpì i dirigenti Prada, che gli offrirono il primo lavoro.

In seguito, ha lavorato per il marchio Dolce&Gabbana, per poi passare, nel 2009, da Valentino.

Alla maison romana è rimasto per ben 14 anni, ricoprendo il ruolo di fashion director e lavorando al fianco di Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri.