S'arrampica sui tubi dello scarico pluviale per mettere a segno un furto a Taranto: 35enne arrestato

Un pregiudicato di 35 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato a Taranto per furto in abitazione ed evasione. L’uomo è stato sorpreso mentre tentava di fuggire da un appartamento nel centro città. Gli agenti, intervenuti prontamente, hanno bloccato il sospettato che si era introdotto nell’abitazione arrampicandosi sui tubi dello scarico pluviale.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il personale della Squadra Volante è intervenuto nei pressi di un condominio del centro città, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che, arrampicandosi sui tubi dello scarico pluviale, aveva infranto il vetro di una finestra per entrare in un appartamento al primo piano. Grazie alla conoscenza del territorio, i poliziotti hanno subito sospettato di un noto pregiudicato della zona, attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Conferma dei sospetti

Il segnale d’allarme, arrivato pochi minuti prima alla Sala Operativa della Questura, ha confermato i sospetti degli agenti circa il possibile distacco del dispositivo di sicurezza del sospettato. Pertanto, i poliziotti si sono recati sia presso il domicilio del 35enne agli arresti domiciliari, riscontrando la sua assenza, sia nell’appartamento dove era stato visto entrare il presunto ladro.

Arresto in flagranza

Il sospettato, dopo qualche minuto, è uscito dal balcone con una borsa a tracolla, ma è stato colto di sorpresa dalla presenza in strada dei poliziotti. Nonostante un timido tentativo di nascondersi, non ha potuto far altro che consegnarsi spontaneamente riscendendo in strada sempre dal tubo dello scarico pluviale. L’operazione si è conclusa con l’arresto del pregiudicato, che ora dovrà rispondere delle accuse di furto ed evasione.

