Russia, vip e influencer “quasi nudi” alla festa di Mosca: immagini virali, cresce l’indignazione

Vip e influencer russi hanno partecipato a una festa a tema “quasi nudi” a Mosca. Le immagini sono però diventate virali, scatenando indignazione e reazioni negative da parte di utenti e dei conservatori, in un momento nel quale il Paese è impegnato in una guerra in Ucraina e le autorità stanno portando avanti un’agenda sempre più conservatrice. Arrestato anche un rapper che ha partecipato indossando solo un calzino.

Una festa “quasi nudi” a Mosca

La festa incriminata, che ha avuto luogo mercoledì 20 dicembre, si è tenuta in una discoteca di Mosca. Il dress-code dell’evento, che è stato organizzato dalla famosa influencer di Instagram Anastasia Ivleeva, era “quasi nudi”.

Alla festa hanno partecipato una serie di vip, celebrità e influencer molto conosciuti in Russia, che tra calze a rete, lingerie succinta e vestiti di pizzo hanno dato vita a un party trasgressivo. Uno dei partecipanti, il rapper Vacio – nome d’arte di Nikolai Vasilyev – si è presentato con indosso solo un calzino, come a voler “citare” i Red Hot Chili Peppers.

Alcune immagini della festa a tema “quasi nudi” tenutasi a Mosca, che ha scatenato ira e indignazioni di molti utenti russi, così come di politici ed esponenti delle forze dell’ordine

Le immagini e video della festa sono però finiti in rete, diventando in poco tempo virali e scatenando l’indignazione non solo degli utenti, ma anche di politici e di rappresentanti delle forze dell’ordine, in un momento storico nel quale il Paese è in guerra e Putin sta portando avanti una politica sempre più conservatrice.

Le conseguenze della festa

Proprio tra i nazionalisti le immagini della festa hanno creato più scalpore. Il giornalista e conduttore televisivo Vladimir Solovyov, considerato molto vicino a Vladimir Putin, ha scritto su Telegram: “C’è una guerra in corso nel Paese, ma queste bestie, feccia, stanno organizzando tutto questo, questi bruti a cui non importa cosa sta succedendo”.

Ma l’indignazione non è l’unica conseguenza del festino di Mosca. Molte delle celebrità che hanno partecipato al party si sono viste annullare i concerti e rescindere i contratti pubblicitari, e molte di loro, sentendo che le loro carriere e, in alcuni casi, persino le loro libertà erano in pericolo, hanno da subito presentato scuse pubbliche.

“Tutti si stavano divertendo, nessuno poteva immaginare che disastro sarebbe diventato” ha detto un partecipante anonimo della festa, come riportato dal Guardian. E se per la maggior parte di loro il rischio è relativo alla carriera, per qualcuno è già andata peggio.

L’arresto del rapper Vacio

Due giorni dopo la festa infatti, il rapper Vacio, che per l’occasione indossava un solo calzino a coprire i genitali, è stato citato in tribunale ed è stato condannato a 15 giorni di carcere e multato di 200mila rubli (poco più di 2mila euro) dopo che un tribunale di Mosca ha stabilito che l’evento aveva come scopo la promozione di “rapporti sessuali non tradizionali”, citando una legge nata per contrastare la “propaganda gay”.

Nei giorni successivi anche, Filipp Kirkorov, considerato lo “Zar del pop russo”, ha implorato il perdono sui social: “Ci sono momenti nella vita in cui entri dalla porta sbagliata. In questi tempi difficili, tempi eroici, un artista del mio calibro, un artista del popolo, non può e non deve essere così irresponsabile quando partecipa a vari eventi”.

Anche Ksenia Sobchak, personalità di spicco dei media e presunta figlioccia di Putin, ha detto di aver “realizzato” che partecipare e condividere immagini dell’evento era inappropriato, in un momento in cui le truppe russe stanno combattendo in Ucraina. Ma nonostante la pioggia di scuse, le autorità hanno avviato ispezioni fiscali contro gli influencer, e numerosi partecipanti alla festa rischiano ora il carcere.