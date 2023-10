Russia pronta a testare un missile nucleare: rivelazione del New York Times grazie alle immagini satellitari

La Russia sarebbe pronta a testare un missile a propulsione nucleare. L’ipotesi è stata formulata dal quotidiano ‘New York Times‘ che ha analizzato alcune immagini satellitari e dati aeronautici che suggerirebbero che il Paese guidato da Vladimir Putin potrebbe testare un missile nucleare oppure “potrebbe averne testato di recente uno”, scrive il quotidiano.

La rivelazione del ‘New York Times‘ pubblicata nel pomeriggio del 2 ottobre fa leva su alcuni movimenti registrati in una base russa nell’Artico.

“I movimenti di aerei e veicoli“, scrive il quotidiano sarebbero coerenti con quelli avvenuti, nel 2017 e nel 2018, durante i test di due missili.

Satellite imagery and aviation data suggest that Russia may be preparing to test an experimental nuclear-powered cruise missile — or may have recently tested one — with a theoretical range of thousands of miles, according to a New York Times analysis.https://t.co/rrosrtV3Wb

— The New York Times (@nytimes) October 2, 2023