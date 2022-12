Russia, firmata intesa con la Cina per creare una base sulla Luna: cosa prevede l'accordo tra Putin e Xi

Intesa tra Russia e Cina. Mosca e Pechino hanno firmato un’intesa di collaborazione nell’ambito dell’attività spaziale, compresa la creazione congiunta di una base sul suolo lunare.

L’intesa tra Putin e Xi

Anche se non si può definire una vera “alleanza”, Cina e Russia stanno espandendo la loro partnership strategica attraverso un accordo di collaborazione sul fronte dell’attività spaziale.

La notizia è stata confermata dal presidente di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, Yuri Borisov, in un’intervista alla tv Rossiya-24, citata dalle agenzie Tass e Interfax, secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa.

Le parole del presidente dell’agenzia spaziale russa

“Un accordo per lavorare insieme in questo campo è stato firmato di recente”, ha confermato Borisov.

“Dopo aver compiuto un’analisi dettagliata dell’area di allunaggio da parte di sonde automatiche, che campioneranno il suolo e cercheranno la presenza di acqua, passeremo alla fase successiva: con ogni probabilità in contatto con i nostri partner cinesi, questa comprenderà la costruzione di una futura base lunare“, ha aggiunto il capo di Roscosmos.

Medvedev incontra il leader cinese

Nel frattempo, durante la sua visita in Cina, il numero due del Consiglio di Sicurezza russo Dmitri Medvedev “ha trasmesso” a Xi Jinping un messaggio di Vladimir Putin “che, in particolare, rileva il livello senza precedenti del dialogo politico russo-cinese e della cooperazione pratica”.

Fonte foto: ANSA L’incontro tra Medvedev e il presidente cinese Xi Jinping

A riferirlo è un comunicato del Consiglio di sicurezza di Mosca, ripreso dall’agenzia Ria Novosti e citato dall’Ansa.

La Cina, dal canto suo, ha dichiarato di essere “disposta a lavorare con la Russia per far progredire continuamente le relazioni bilaterali e promuovere la governance globale in una direzione più giusta e ragionevole”. Il presidente Xi Jinping, secondo il network statale Cctv, ha detto all’ex presidente russo Dmitri Medvedev, che lo sviluppo del partenariato strategico globale bilaterale è “una scelta strategica di lungo termine”.

La Cina, inoltre, auspica che tutte le parti interessate nel conflitto in Ucraina “esercitino moderazione, conducano un dialogo complessivo e risolvano le preoccupazioni comuni nel campo della sicurezza attraverso mezzi politici”.