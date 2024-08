Ruota panoramica prende fuoco durante un festival musicale a Lipsia in Germania, 23 feriti: il video

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Oltre venti persone sono rimaste ferite in seguito all’incendio scoppiato su una ruota panoramica in Germania. È avvenuto sabato sera durante all’Highfield Festival, un festival di musica rock indipendente che si svolge nei pressi di Lipsia. Ancora da chiarire le cause del rogo, partito da una cabina che ha preso fuoco.

Ruota panoramica prende fuoco a Lipsia

L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 17 agosto al lago Stormthaler, vicino Lipsia, nella Germania orientale.

Secondo quanto riporta Afp, intorno alle 21 è divampato un incendio su alcune vetture di una ruota panoramica durante il festival musicale Highfield Festival.

Fonte foto: ANSA L’incidente all’Highfield Festival a Lipsia, in Germania

Il rogo è stato domato in breve tempo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, ma diverse persone sono rimaste ferite.

Il bilancio: 23 feriti

Il bilancio complessivo dell’incendio alla ruota panoramica, riportato dalla polizia locale, è di 23 feriti, tra cui anche alcuni poliziotti e vigili del fuoco.

16 dei 23 feriti sono stati trasportati all’ospedale per le cure del caso, nella maggior parte dei casi si tratta di forme lievi di intossicamento da fumo.

Secondo quanto riporta l’agenzia tedesca Dpa, quattro persone hanno subito delle ustioni mentre un altro ha riportato delle fratture a causa di una caduta.

Le indagini

Stando ad una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da una delle gondole della ruota, espandendosi poi in quelle adiacenti.

Ancora non è chiaro cosa abbia provocato l’incendio alla ruota panoramica e se sia di natura dolosa o accidentale, sono in corso sulla vicenda le indagini della polizia sassone.

Secondo quanto riporta il quotidiano Dw, dai primi accertamenti svolti dagli inquirenti è emerso che il rogo sarebbe partito da del materiale posto sotto la ruota, estendendosi poi a due cabine.