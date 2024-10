Ruota di un aereo Ryanair scoppia all'aeroporto di Orio al Serio dopo l'atterraggio: sospesi tutti i voli

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

All’aeroporto di Orio al Serio la ruota di un aereo Ryanair è scoppiata dopo l’atterraggio: tutti i voli sono stati sospesi.

Cosa è successo all’aeroporto di Orio al Serio

Nella mattinata di martedì 1° ottobre, un volo Ryanair proveniente da Barcellona, appena atterrato all’aeroporto di Orio al Serio, ha registrato lo scoppio di uno pneumatico.

Stando a quanto riportato dall’agenzia ANSA, nessuno è rimasto ferito. In pista, dove il velivolo è fermo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per l’evacuazione dei passeggeri.

Fonte foto: iStock

L’aeroporto di Orio al Serio.

La nota di Sacbo sull’incidente all’aeroporto di Orio al Serio

Sacbo (Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio) ha reso noto che “a causa di un aeromobile fermo in pista per problemi tecnici, l’operatività è sospesa“.

La nota prosegue così: “I voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura”.

Voli in ritardo o cancellati a Orio al Serio: le partenze

Di seguito, ecco l’elenco dei voli in partenza in ritardo o cancellati comunicato alle ore 10:

Volo – Destinazione – Stato

FR 847 BARCELONA EL PRAT 8:25 In ritardo

W6 4352 SOFIA 8:30 In ritardo

FR 3593 POZNAN 8:45 In ritardo

W4 5018 TIRANA 9:00 Cancellato

FR 3460 EINDHOVEN 9:00 In ritardo

FR 2107 BUDAPEST 9:00 In ritardo

W6 1432 WARSAW 9:10 In ritardo

FR 3413 KATOWICE 9:25 In ritardo

XZ 2010 ROMA – FCO 9:30 Operato da Air Connect

V7 3511 ASTURIAS 9:45 Cancellato

FR 3432 PARIS BEAUVAIS 9:55 Cancellato

FR 3561 NAPOLI 10:00 Cancellato

FR 5494 MADRID 10:15 Cancellato

FR 6175 CATANIA 10:25 In ritardo

FR 2697 LONDON STANSTED 10:30 In ritardo

FR 845 CLUJ-NAPOCA 10:40 Operato da Malta Air

JU 6002 OLBIA 10:45 Cancellato

FR 3480 CAGLIARI 10:45 In ritardo

FR 888 KRAKOW 11:00 In ritardo

FR 3492 LUXEMBOURG 11:00 In ritardo

FR 5831 BORDEAUX 11:00 In ritardo

FR 2872 VILNIUS 11:05 In ritardo

FR 4714 RIGA 11:15 In ritardo

FR 5551 COLOGNE 11:20 In ritardo

FR 7324 MALTA 11:35 In ritardo

FR 4774 THESSALONIKI 11:50 In ritardo

FR 4698 TRAPANI 11:50 In ritardo

AZ 7048 ISTANBUL S. GOKCEN 11:55 In ritardo

PC 1212 ISTANBUL S. GOKCEN 11:55 In ritardo

FR 3659 BRUXELLES CHARLEROI 12:05 In ritardo

FR 3482 BRINDISI 12:10 In ritardo

FR 3528 PRAGUE 12:10 In ritardo

FR 4969 PALERMO 12:35 Operato da Malta Air

VF 062 ISTANBUL S. GOKCEN 12:45 In ritardo

3O 458 CASABLANCA 12:50 Cancellato

EW 9801 DUSSELDORF 13:00

FR 3661 SOFIA 13:00 Operato da Malta Air

FR 4201 RHODES 13:05 Operato da Malta Air

FR 1417 LAMEZIA 13:15 Operato da Malta Air

FR 461 NEWCASTLE 13:35

W4 3384 CLUJ-NAPOCA 13:35

FZ 1574 DUBAI 13:40

EK 2141 DUBAI 13:40

FR 3665 NAPOLI 13:40 Operato da Malta Air

FR 3300 VITORIA 13:40 Operato da Malta Air

FR 1903 VARSAVIA MODLIN 13:55 Operato da BUZZ

FR 2287 BUCHAREST OTOPENI 14:15 Operato da Malta Air

FR 1784 COPENHAGEN 14:20 Operato da Malta Air

FR 1319 ATHENS 14:25 Operato da Malta Air

FR 3645 EDINBURGH 14:40

FR 4522 BRUXELLES CHARLEROI 14:45 Operato da Malta Air

A9 732 TBILISI 14:50

FR 3506 ALICANTE 14:55

FR 5980 TOULOUSE 15:00 Operato da Malta Air

Voli in ritardo o cancellati a Orio al Serio: gli arrivi

Di seguito, ecco l’elenco dei voli in arrivo all’aeroporto di Bergamo in ritardo o cancellati comunicato alle ore 10:

Volo – Origine – Stato

W4 5017 TIRANA 08:15 Dirottato a MALPENSA

FR 3594 POZNAN 08:20 In ritardo

XZ 4422 PERUGIA 10:00 In ritardo

FR 2108 BUDAPEST 08:35 Dirottato a VERONA

W6 1431 WARSAW 08:51 In ritardo

W4 5018 TIRANA 08:55

FR 3412 KATOWICE 09:00

V7 3510 ASTURIAS 09:20 Dirottato a MALPENSA

FR 3561 NAPOLI 09:25

FR 6502 OLBIA 09:30

FR 3432 PARIS BEAUVAIS 09:30

FR 4787 SALERNO 09:35

V7 3511 ASTURIAS 09:40

FR 5494 MADRID 09:50

FR 4651 TRAPANI 09:50 Dirottato a MALPENSA

FR 3201 CAGLIARI 09:55 In ritardo

FR 5656 PALMA DE MALLORCA 10:10 Dirottato a MALPENSA

FR 2696 LONDON STANSTED 10:10 In ritardo

EJU 6001 OLBIA 10:15 Cancellato

FR 3654 BARI 10:20 In ritardo

FR 3449 BRINDISI 10:20 In ritardo

FR 3560 BRISTOL 10:25 In ritardo

FR 3279 GDANSK – DANZICA 10:30 In ritardo

FR 496 VALENCIA 10:35 In ritardo

PC 1211 ISTANBUL S. GOKCEN 10:40 In ritardo

FR 3311 BERLIN 10:40 In ritardo

AZ 7051 ISTANBUL S. GOKCEN 10:40 In ritardo

FR 3438 SOFIA 10:45 In ritardo

FR 3752 COPENHAGEN 10:45 In ritardo

FR 2286 NAPOLI 11:05 In ritardo

FR 4038 DUBLIN 11:25 In ritardo

FR 4775 THESSALONIKI 11:25 In ritardo

FR 8350 TIRANA 11:40 In ritardo

FR 9293 KAUNAS 11:45 In ritardo

VF 061 ISTANBUL S. GOKCEN 11:45 In ritardo

FR 3529 PRAGUE 11:45 In ritardo

FR 4968 PALERMO 11:55 In ritardo

3O 457 CASABLANCA 12:00 Cancellato

FZ 1573 DUBAI 12:15 In ritardo

EK 2140 DUBAI 12:15 In ritardo

EW 9800 DUSSELDORF 12:20

FR 3397 CROTONE 12:25

FR 3550 HAMBURG 12:25

FR 1418 LAMEZIA 12:35

FR 3461 EINDHOVEN 12:40

W4 3383 CLUJ-NAPOCA 13:00

FR 460 NEWCASTLE 13:10

XZ 2011 ROMA – FCO 13:20

FR 3562 NAPOLI 13:20

FR 3433 PARIS BEAUVAIS 13:25

FR 1904 VARSAVIA MODLIN 13:30

FR 3399 MALAGA 13:35

A9 731 TBILISI 13:50

FR 1785 COPENHAGEN 13:55

FR 3646 EDINBURGH 14:10

FR 3481 CAGLIARI 14:15

FR 3493 LUXEMBOURG 14:15

FR 3507 ALICANTE 14:30

FR 5550 COLOGNE 14:45 In ritardo.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.