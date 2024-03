Ruota di un aereo cade durante il decollo e distrugge le auto in un parcheggio a San Francisco: il video

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un aereo Boeing 777 della United Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza dopo aver perso una ruota del carrello poco dopo il decollo da San Francisco, il tutto ripreso da un video che è diventato rapidamente virale su Internet. La ruota è caduta in un parcheggio danneggiando veicoli, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Il volo era diretto a Osaka, in Giappone, ed è stato dirottato a Los Angeles per atterrare in sicurezza, mentre i passeggeri sono stati trasferiti su un nuovo aereo per effettuare il viaggio.

Aereo perde una ruota durante il decollo: il video

L’incidente ha riguardato un aereo di linea Boeing 777 della United Airlines, impegnato in una tratta Usa-Giappone con partenza dall’aeroporto internazionale di San Francisco alle 13,20 locali di giovedì 7 marzo.

La ruota caduta ha danneggiato diverse auto in un parcheggio vicino, ma non ci sono notizie di feriti nell’episodio. Diversi video diffusi sui social mostrano il momento del distacco dello pneumatico e il personale aeroportuale intervenire.

Il volo United 35 per Osaka è stato deviato a Los Angeles, atterrando in sicurezza. La pista è stata temporaneamente chiusa per la rimozione dei detriti, senza ulteriori impatti sulle operazioni aeroportuali.

La spiegazione della compagnia e dell’esperto

Come riferito dalla compagnia aerea, il Boeing 777 è equipaggiato con sei pneumatici su ciascuno dei due montanti principali del carrello di atterraggio ed è progettato per atterrare anche con pneumatici mancanti o danneggiati, sebbene sia raro che una ruota si stacchi e cada dall’aereo.

Mike McCarron, esperto di aviazione intervistato dalla Nbc, ha definito l’accaduto “straordinario”, sottolineando la fortuna che nella circostanza nessuno sia rimasto ferito.

La responsabilità dell’accaduto, secondo l’esperto, non sarebbe di immediata individuazione. Nel caso in cui le procedure di manutenzione da parte della United fossero regolari, e venisse evidenziato un problema strutturale, anche la Boeing potrebbe essere coinvolta, andando a indagare direttamente la costruzione degli aerei.

Il comunicato della United Airlines

La United Airlines ha confermato che il velivolo trasportava un totale di 249 persone, tra cui 235 passeggeri, 10 membri dell’equipaggio di cabina e 4 piloti. I registri indicano che l’aereo è stato consegnato dalla Boeing alla United Airlines 22 anni fa.

Attualmente, gli investigatori della Federal Aviation Administration e dell’National Transportation Safety Board stanno ispezionando l’aereo e la ruota stessa per determinare le cause dell’incidente.

“Siamo grati ai nostri piloti e assistenti di volo per la loro professionalità nel gestire questa situazione” ha espresso la compagnia aerea in una nota ufficiale. “Siamo anche grati alle nostre squadre a terra che aspettavano con un rimorchiatore per spostare l’aereo subito dopo l’atterraggio e alle nostre squadre in aeroporto che ha assistito i clienti al loro arrivo. Lavoreremo con i clienti e con i proprietari dei veicoli danneggiati nell’OFS per garantire che le loro esigenze siano soddisfatte.”