Rula Jebreal e il tweet su Giorgia Meloni: nuova polemica. Lo sfogo della giornalista

Rula Jebreal non ci sta: dopo il suo tweet sul padre di Giorgia Meloni e le reazioni da esso scatenate, è tornata a parlare su ‘Twitter’ per lanciare nuove accuse.

Cosa aveva scritto Rula Jebreal su Giorgia Meloni

La polemica è nata da un tweet pubblicato dalla giornalista Rula Jebreal, che il 29 settembre ha scritto: “Durante la sua campagna elettorale, ⁦Giorgia Meloni, il nuovo Presidente del Consiglio italiano, ha promosso un video di stupro in cui si afferma che i richiedenti asilo sono criminali che vogliono sostituire i cristiani bianchi. Ironia della sorte, il padre di Meloni è un famigerato trafficante di droga/criminale condannato che ha scontato una pena in una prigione”.

La risposta di Giorgia Meloni

La risposta di Giorgia Meloni era arrivata sempre via web. Queste le parole della leader di Fratelli d’Italia: “Il tatto della stampa italiana che racconta dei guai di mio padre, ma omette nei suoi titoli roboanti un elemento fondamentale. Tutti sanno che mio padre andò via quando avevo poco più di un anno. Tutti sanno che ho scelto di non vederlo più all’età di undici anni. Tutti sanno che non ho mai più avuto contatti con lui fino alla sua morte. Ma poco importa, se i ‘buonisti’ possono passare come un rullo compressore sulla vita del ‘mostro’. Evidentemente tra le tante cose che non valgono per me c’è anche il detto ‘le colpe dei padri non ricadano sui figli'”.

Giorgia Meloni, nel suo post social, si è poi rivolta direttamente a Rula Jebreal: “Ps. Signora Jebreal, spero che potrà spiegare al giudice quando e dove avrei fatto la dichiarazione che lei mi attribuisce”.

Anche Anna Paratore, mamma di Giorgia Meloni, aveva replicato alle parole di Rula Jebreal: “Una pseudo giornalista – Rula Jebreal – si permette di cianciare su mia figlia utilizzando un padre che a Giorgia è costato solo lacrime, e da cui non ha mai avuto il sollievo di una carezza o di un bacio, per non dire un piatto di minestra. Si vergogni questa signora che attribuisce a Giorgia parole mai pronunciate, concetti violenti e stupidi mai partoriti soprattutto perché, a differenza di tanti bei faccini che fanno carriera sgomitando o grazie ad amicizie importanti, mia figlia scema non è e quando parla sa ciò che dice”.

Lo sfogo di Rula Jebreal

Il tweet di Rula Jebreal ha fatto il giro del web e non solo; sono state tante, infatti, le testate che hanno dedicato un articolo alla polemica della giornalista.

The day after Meloni threatened to sue me over a tweet, 🇮🇹 media launched a racist, islamophobic, & misogynistic assault.

The enablers of the far-right coalition are moderate forces, who normalized an essentially xenophobic, racist, authoritarian coalition. Brazen incitement. pic.twitter.com/d0i4OPNmSM — Rula Jebreal (@rulajebreal) October 1, 2022

In alcuni casi, i toni non sono piaciuti a Rula Jebreal, che nella serata di sabato 1° ottobre ha scritto su ‘Twitter’: “Il giorno dopo che Giorgia Meloni ha minacciato di farmi causa per un tweet, i media hanno lanciato un assalto razzista, islamofobo e misogino. I facilitatori della coalizione di estrema destra sono forze moderate, che hanno normalizzato una coalizione essenzialmente xenofoba, razzista e autoritaria. Incitamento sfacciato”.