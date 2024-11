Rula Jebreal contro Donald Trump presidente, la giornalista accusa: "32 minacce di bombe ai seggi in Georgia"

In collegamento con È sempre Cartabianca su Rete 4, la giornalista Rula Jebreal ha criticato duramente Donald Trump, 47° presidente degli Stati Uniti, recentemente dichiarato vincitore del voto del 5 novembre. Commentando i risultati elettorali, Jebreal ha sottolineato l’escalation di violenza, anche solo minacciata, durante l’ultima tornata elettorale.

“Tutti i sondaggi indicavano una differenza di mezzo punto, quindi una gara sul filo del rasoio,” ha osservato la giornalista politica. “Perciò, dire che Donald Trump avrebbe vinto, secondo me, è un errore di noi giornalisti,” ha aggiunto, invocando il mea culpa della categoria.

Jebreal ha criticato coloro che davano Trump vincente già giorni prima del voto, così come durante le prime fasi dello scrutinio. Successivamente ha rivolto un’accusa indiretta a Trump, ritenendolo responsabile di aver fomentato un clima di violenza con parole e atteggiamenti:

Un fatto senza precedenti nella storia americana si è verificato in Georgia: su 177 seggi elettorali, ben 32 hanno ricevuto minacce di bomba. Non era mai successo prima. Prima della candidatura di Donald Trump, non si erano mai verificate minacce di questo tipo.