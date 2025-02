Rubavano portafogli sugli autobus a Ferrara, due donne denunciate per borseggio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due denunce per borseggio il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Ferrara. Due donne sono state accusate di furto aggravato in concorso su un autobus di linea urbana, dopo aver sottratto un portafoglio a una passeggera.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri in viale Cavour. Una cittadina ha segnalato di essere stata derubata del portafoglio mentre si trovava a bordo di un autobus. Insospettita dal comportamento delle due donne, la vittima ha deciso di seguirle, contattando nel frattempo il “113”.

Recupero del bottino

Nel tentativo di sfuggire, le due donne hanno lanciato il portafoglio alla vittima, ma all’arrivo della pattuglia di Polizia è emerso che avevano trattenuto la somma di 150 euro prima di disfarsene. Le due sono state denunciate in stato di libertà, mentre il denaro è stato restituito alla legittima proprietaria.

Un altro intervento per lite

Nella stessa giornata, il personale dell’UPGSP è intervenuto nei pressi di un bar per una lite. Una cliente lamentava di non poter entrare per consumare, ma gli agenti hanno accertato che la proprietaria aveva deciso di non servire bevande alcoliche alla cliente, già in evidente stato di alterazione. La cliente è stata quindi sanzionata amministrativamente.

Fonte foto: IPA