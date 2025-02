Rubava denaro ai passeggeri disabili, addetto aeroportuale di Catania denunciato per furto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un furto ai danni di una passeggera disabile il bilancio di un episodio avvenuto presso l’aeroporto di Catania. Un uomo, addetto all’assistenza delle persone con ridotta mobilità, è stato denunciato per aver sottratto denaro dalla borsa di una passeggera. L’accaduto è stato scoperto grazie alle videocamere di sorveglianza.

La dinamica dell’accaduto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’addetto ha approfittato della fiducia della passeggera mentre la accompagnava in carrozzina verso la sala partenze. Con la scusa di agevolare i suoi movimenti, le ha chiesto di poter tenere la borsa. La donna, ignara delle intenzioni dell’uomo, ha accettato.

Il momento del furto

Durante il tragitto, l’uomo ha chiesto di fermarsi per recarsi alla toilette. Approfittando di un attimo di confusione, si è allontanato con la borsa, nascondendosi dietro un cartellone pubblicitario per frugare al suo interno. Al suo ritorno, ha restituito la borsa alla passeggera, che solo allora si è accorta dell’ammanco dei contanti.

Le indagini e la denuncia

La segnalazione è stata immediatamente fatta agli agenti della Polizia di Frontiera, che hanno avviato le indagini. I poliziotti della squadra di polizia giudiziaria dell’aeroporto hanno analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza, ricostruendo rapidamente l’accaduto. Grazie alla collaborazione della SAC, società che gestisce l’aeroporto di Catania, il ladro è stato individuato, fermato e denunciato per furto aggravato.

Provvedimenti ulteriori

In aggiunta, per garantire la sicurezza e l’integrità dei servizi aeroportuali, l’addetto è stato segnalato all’Autorità competente per la revoca del tesserino, in conformità con le normative vigenti.

