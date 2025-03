Rubava capi firmati in un centro commerciale di Fidenza grazie a una borsa schermata: arrestato 22enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un furto di capi d’abbigliamento è stato sventato dai Carabinieri a Fidenza, dove un giovane di 22 anni è stato arrestato. L’uomo, privo di documenti, è stato fermato mentre tentava di uscire da un negozio con una borsa schermata contenente 12 camicie rubate, del valore di quasi 1.000 euro.

Il sospetto comportamento

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, gli addetti alla sicurezza del polo commerciale borghigiano hanno notato un uomo muoversi con fare sospetto attraverso le telecamere di sorveglianza. L’uomo si aggirava all’esterno dei negozi, osservando attentamente i movimenti dei dipendenti. Approfittando della folla presente per la giornata festiva, è entrato in un negozio di un noto brand e ne è uscito con una busta apparentemente gonfia e pesante.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli addetti alla sicurezza, insospettiti, hanno allertato i Carabinieri. I militari sono intervenuti rapidamente, fermando l’uomo e controllando il contenuto della busta. All’interno sono state trovate 12 camicie con i dispositivi antitaccheggio ancora attaccati. La borsa, modificata artigianalmente con fogli di alluminio, impediva il funzionamento del sistema antitaccheggio.

Identificazione e arresto

Il giovane, privo di documenti, è stato portato alla caserma di Fidenza per l’identificazione. Attraverso rilievi foto-dattiloscopici, è stato identificato come un cittadino romeno di 22 anni senza fissa dimora in Italia. Dopo aver raccolto le testimonianze e gli elementi probatori, il giovane è stato arrestato per furto. La sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria durante l’iter processuale, in rispetto della presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA