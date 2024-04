Rubati occhiali per 50 mila euro: 3 uomini fermati a Firenze, irruppero nel negozio a bordo di una 500

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La notte del 26 marzo 2024, tre uomini a bordo di una piccola Fiat 500 fecero irruzione nel negozio di ottica Bottega di Sguardi, in centro a Firenze. Rubarono occhiali per un valore complessivo di circa 50 mila euro. A seguito delle indagini, convalidato il fermo per tre uomini tra i 33 e i 43 anni, di cui due con precedenti penali.

La notte di martedì 26 marzo 2024, il negozio di ottica Bottega di sguardi, nella centralissima via Marconi di Firenze, è stato vittima di una maxi-rapina.

Tre uomini sfondarono le porte di ingresso del negozio utilizzando una Fiat 500 rubata la notte stessa e un grosso tronco di legno come arieti.

Entrati nel locale, nel tempo record di circa 30 secondi, i malviventi svaligiarono gli scaffali degli occhiali presenti, per un prezioso bottino di oltre 50 mila euro.

Fermati 3 uomini arrivati dall’estero

Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze hanno portato alla luce un sodalizio criminale arrivato in Toscana il 15 marzo scorso.

Si tratta di una banda di tre uomini tra i 33 e i 43 anni provenienti dalla Romania, ma che ben conoscevano il territorio tra le province di Pisa e Firenze.

Le forze dell’ordine ipotizzano che la banda fosse solita compiere viaggi in Italia al fine di commettere reati, per poi rientrare in Romania rendendosi irreperibile alle autorità.

Stavolta, però, il trio è stata fermato all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa, dove si trovava con il fine di imbarcarsi su un volo diretto a Bucarest.

A seguito di perquisizione personale, gli uomini sono stati trovati in possesso di parte della refurtiva: 4 paia di occhiali griffati inseriti nei bagagli a mano.

I tre soggetti sono stati sottoposti a custodia cautelare presso la casa circondariale Don Bosco di Pisa, in attesa di processo. Si cercano i due complici che collaborarono alla rapina del 26 marzo.

Tra loro soltanto uno è esente da precedenti, mentre uno degli uomini è già stato indagato in precedenza per furto e ricettazione.