Rubano un’auto per fare un video su TikTok e si schiantano: morti quattro adolescenti

È successo poco prima delle 7 di mattina di lunedì 24 ottobre, nello stato di New York.

Sei ragazzi hanno rubato un’automobile per fare un video social, finendo per schiantarsi. Quattro ragazzi, tra i 14 e i 19 anni, sono morti.

L’incidente per il video su TikTok

Si chiama “Kia Challenge” ed è molto popolare tra i ragazzi su TikTok. Di base è un trend che mostra come cablare e rubare i modelli Kia costruiti nell’ultimo decennio, utilizzando solo un cavo USB.

The Los Angeles Police Department’s Commercial Crimes Division is aware of a recent social media trend regarding vehicle thefts. Please read the attached Community Alert for more information. pic.twitter.com/E5NfRcXVer — LAPD HQ (@LAPDHQ) August 26, 2022

Tweet della Polizia di Los Angeles che mette in guardia dai furti di Kia e Hyundai

Come riporta l’Independent, la Polizia di Buffalo ha affermato che delle sei persone presenti a bordo al momento dello schianto, tre sono morte sul posto e una quarta è morta più tardi in ospedale.

Le vittime erano ragazzi e ragazze di età comprese tra i 14 e i 19 anni. Tutti gli occupanti della vettura sono stati sbalzati fuori in seguito all’impatto e al ribaltamento, avvenuto in autostrada.

La “Kia Challenge” e l’aumento dei furti

Insieme agli altri due coetanei, rimasti feriti nell’incidente, le vittime stavano probabilmente partecipando alla “sfida” che sulla popolare piattaforma TikTok è chiamata “Kia Challenge”.

La tendenza è diventata popolare negli USA con l’hashtag #KiaBoyz e ha visto un enorme aumento dei furti di veicoli Kia e Hyundai.

A Portland, in Oregon, i furti di Hyundai sono aumentati del 153% mentre i Kia sono aumentati del 269%, afferma la polizia.

“Per questi ragazzi è un gioco, è uno status symbol per vedere quante ne possono rubare in un giorno, e stanno usando queste auto per commettere una serie di altri crimini”, ha detto a NBC4 Columbus Duane Mabry, comandante del dipartimento di Columbus che ha visto un aumento del 40% dei furti di Kia e Hyundai quest’anno.

Le cause contro Kia e Hyundai

“È una mattinata orribile per le famiglie, i loro amici, i nostri agenti di polizia, i nostri investigatori e vigili del fuoco”, ha detto il commissario della polizia di Buffalo, Joseph Gramaglia.

Il 16enne che guidava la Kia, non in pericolo di vita, è sotto custodia della polizia di Buffalo ed è stato accusato di uso non autorizzato di terzo grado di un veicolo e detenzione penale di quarto grado di refurtiva. Dovrà presentarsi in tribunale il 15 novembre.

Gramaglia ha definito le auto usate per i video “molto facili da rubare”, e ci sono città in ogni Stato pronte a intentare cause contro la Kia per la facilità con cui possono essere rubate queste auto.

Un’azione legale collettiva è stata presentata a settembre a Orange County, in California, con la richiesta di risarcimenti monetari e del ritiro di tutte le vetture Kia costruite tra il 2011 e il 2021e di quelle Hyundai costruite dal 2015 al 2021.