Rubano in spiaggia e rischiano il linciaggio: un ladro riesce a fuggire, per l'altro 20 giorni di prognosi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un tentativo di furto si è trasformato in una rissa violenta sulla spiaggia della Rotonda Diaz a Napoli, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e scatenando reazioni forti tra i presenti. L’episodio ha visto protagonisti due ladri che, dopo aver sottratto due telefoni cellulari, sono stati affrontati dalla folla inferocita. Mentre uno dei malviventi è riuscito a scappare con la refurtiva, l’altro è stato aggredito e ha riportato gravi ferite.

Il furto in spiaggia

Il fatto è avvenuto sulla spiaggia della Rotonda Diaz, una delle località balneari più frequentate di Napoli. Due uomini, entrambi cittadini extracomunitari, hanno rubato due telefoni cellulari: uno apparteneva a un cittadino italiano e l’altro a un cittadino algerino.

Il furto non è passato inosservato e ha scatenato la ricerca e l’individuazione dei soggetti responsabili.

Fonte foto: Facebook Francesco Emilio Borrelli Nuovo furto sulle spiagge di Napoli denunciato sui social: il frame del video di giugno

La situazione è però degenerata quando i bagnanti hanno cercato di farsi giustizia da soli, dando vita a una rissa violenta. Uno dei ladri è riuscito a fuggire, mentre l’altro è stato trattenuto con la forza.

La denuncia online

L’incidente ha suscitato immediate reazioni sui sociale. Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, ha ripubblicato un vecchio video, commentando l’accaduto.

“Ancora una volta si ripetono le stesse scene”, ha scritto Borrelli, sottolineando l’urgenza di migliorare la sicurezza nelle aree turistiche e balneari di Napoli.

Il deputato ha inoltre rinnovato il suo appello per l’istituzione di un corpo di polizia turistica, che potrebbe garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più affollati della città. La proposta, secondo il deputato, potrebbe evitare casi come quello della violenza sessuale avvenuta a Olbia.

Fuga e prognosi

Mentre uno dei ladri è riuscito a sfuggire al linciaggio e a fuggire con i telefoni rubati, l’altro, un cittadino tunisino, ha avuto la peggio.

Dopo essere stato trattenuto dai bagnanti, è stato soccorso e portato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare. Le ferite riportate al cranio e al volto sono state gravi, tanto che i medici gli hanno assegnato una prognosi di 20 giorni.

La Polizia Locale di Napoli è intervenuta sul posto, accompagnando il ferito negli uffici per le formalità di rito e denunciandolo all’autorità giudiziaria per furto. Nel frattempo, proseguono le indagini per rintracciare il complice ancora in fuga.