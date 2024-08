Rubano borse al mercato a Milano comunicando con auricolari wireless, fermati tre ladri: il video dell'arresto

Erano in tre e avevano adottato un sofisticato metodo di comunicazione e di attacco: due cubani, uno di 41 anni e l’altro di 30, insieme a un colombiano di 51, da tempo portavano a segno i loro furti a Milano concentrandosi principalmente su ignari turisti. Mercoledì 28 agosto, invece, il trio aveva puntato sulle bancarelle del mercato che ogni martedì arriva in via Benedetto Marcello.

I tre comunicavano tra loro con auricolari wireless, sia per individuare l’obiettivo da colpire e sia per segnalare la presenza delle forze dell’ordine. La polizia aveva notato il 51enne dei tre, già arrestato il 31 maggio per un furto in corso Buenos Aires. Gli agenti hanno seguito il gruppo dalla stazione di Milano Centrale mentre si muoveva verso via Petrella per poi raggiunge il mercato. In quel punto, i malviventi sono entrati in azione.

Dopo aver individuato l’auto di un ambulante, uno di loro è intervenuto per distrarre la vittima. Un altro si è posto tra le bancarelle per avere una visuale completa. Il terzo, infine, ha aperto la portiera dell’auto e si è impossessato di due borse. Quest’ultimo si è poi dato alla fuga verso via Petrella, ma ha incontrato gli agenti. I poliziotti sono stati colpiti con calci e gomitate, ma sono riusciti a fermarlo in via Tadino.

Gli altri due complici sono stati fermati in via Benedetto Marcello. I tre sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e indagati per resistenza a pubblico ufficiale. Il 41enne dovrà rispondere di lesioni personali. La refurtiva è stata restituita al proprietario.