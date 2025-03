Rubano auto in leasing in Svezia e vengono rintracciati a Genova: come operavano e come sono stati scoperti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due denunce per ricettazione e appropriazione indebita il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Genova. Due cittadini libici, residenti in Svezia, sono stati fermati mentre tentavano di imbarcare auto rubate verso l’Africa.

La segnalazione di Interpol

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato avviato grazie a una segnalazione di Interpol. Due autovetture, risultate rubate, erano state individuate mentre attraversavano il Traforo del Gran San Bernardo, presumibilmente dirette verso Genova per l’imbarco.

Il rintracciamento delle auto

Una pattuglia della Polstrada ha ricevuto l’informazione che il GPS di una delle auto stava trasmettendo un segnale nei pressi di un albergo in via Don Giovanni Verità. Le volanti dell’U.P.G.S.P., in collaborazione con la Stradale, hanno individuato l’altra vettura segnalata. Il conducente, un 40enne, ha tentato di fuggire alla vista della polizia, ma è stato bloccato e portato in Questura.

L’arresto dei sospettati

Contemporaneamente, la pattuglia della Stradale, con l’ausilio delle volanti dell’U.P.G.S.P., ha raggiunto l’albergo dove è stato identificato il 41enne, trovato in possesso delle chiavi dell’auto munita di GPS, rintracciata poco distante. Le indagini hanno rivelato che entrambe le auto erano state rubate in Svezia dopo la stipula di un contratto di leasing, al termine del quale non erano state restituite.

