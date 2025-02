Ruba un'auto a Siena e viene inseguito dalla Polizia: arrestato dopo aver causato un incidente

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e una denuncia il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Siena. Un giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento rocambolesco, mentre il suo presunto complice minorenne è stato denunciato per ricettazione. I due sono stati trovati a bordo di un’auto rubata a Grosseto, parcheggiata nei pressi degli impianti sportivi di Cerchiaia a Siena.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, potenziati negli ultimi mesi dal Questore Ugo Angeloni. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno pianificato specifiche attività per prevenire e reprimere la criminalità diffusa.

L’inseguimento

Nel pomeriggio del 13 febbraio, gli agenti hanno notato un’auto sospetta, segnalata come utilizzata da probabili autori di furti. La sala operativa ha inviato due Volanti per un controllo approfondito. Mentre si avvicinavano, i poliziotti hanno visto due giovani salire a bordo e partire in direzione di Strada Massetana Romana. Nonostante l’accensione di lampeggianti e sirene, l’auto ha accelerato per sfuggire.

La cattura

Un’altra Volante ha intercettato la vettura all’incrocio, unendosi all’inseguimento. L’auto ha percorso una curva contromano, sorpassando le macchine incolonnate e costringendo le altre auto a manovre improvvise. Dopo circa 500 metri, il conducente ha fermato il veicolo, abbandonandolo senza azionare il freno a mano, causando un incidente con una Fiat Panda. I poliziotti hanno bloccato il passeggero, mentre il conducente ha tentato la fuga a piedi, ma è stato fermato dagli agenti della terza Volante.

Conseguenze legali

Il giovane, di 20 anni e residente vicino a Siena, è stato arrestato, mentre il presunto complice, minore e residente a Siena, è stato denunciato. Il giorno successivo, il Gip del Tribunale di Siena ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il maggiorenne è stato anche denunciato per porto abusivo di armi.

Fonte foto: IPA