Ruba la borsa con l'insulina a una turista a Milano, fermato borseggiatore: il video della sorveglianza

Un 64enne è stato immortalato dalle videocamere di sorveglianza di un negozio a Milano mentre rubava la borsa di una turista. L’uomo, un peruviano, si era seduto accanto alla donna intenta a provare un paio di scarpe. L’ignara cliente aveva poggiato la sua borsetta sul divanetto, accanto a sé. Il borseggiatore, con un magheggio, se ne era impossessato per poi darsi alla fuga.

Il fatto si è consumato in pieno centro. Dopo aver passeggiato in lungo e in largo per piazza Cordusio, l’uomo si è infilato in via Dante per osservare gli avventori dei negozi. Ad un certo punto è entrato in un negozio di calzature. Il 64enne, tuttavia, ignorava di essere osservato a distanza dagli uomini della Questura di Milano.

Il peruviano si è seduto accanto a una turista norvegese che stava misurando un paio di scarpe. La donna aveva poggiato la borsetta accanto a sé, dunque l’uomo vi ha poggiato sopra il suo zaino e ha prelevato la borsa alla cliente per poi allontanarsi. Poco dopo è stato fermato dalla polizia e arrestato per tentato furto aggravato. Gli agenti hanno restituito la refurtiva alla donna, che all’interno della borsa custodiva la pompetta con l’insulina in quanto affetta da diabete.