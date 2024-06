Ruba l'auto del sindaco di Telgate nella rapina e si schianta contro il municipio, fermato 28enne senegalese

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un 28enne di origini senegalesi è stato fermato dai carabinieri dopo aver tenta la rapina a casa di una ragazza e aver rubato l’auto del sindaco di Telgate, nella Bergamasca, finendo la propria corsa contro il muro del municipio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, la persona e per spaccio di droga, è in carcere a Bergamo.

Il tentativo di rapina a una ragazza

L’episodio è avvenuto alle 2.40 della notte tra domenica 2 e lunedì 3 giugno 2024 a Telgate, in provincia di Bergamo. Qui il 28enne senegalese ha provato a mettere in atto una rapina ai danni di una 26enne, senza però riuscire nel suo intento.

L’uomo, infatti, ha provato a entrare nella casa della giovane, ma è stato scoperto. A quel punto, tentando la fuga, ha spinto la 26enne dalle scale e poi ha incrociato il suocero, che ha a sua volta minacciato e spintonato.

Il 28enne si è dato alla fuga, mentre la ragazza è stata soccorsa e ha rimediato 15 giorni di prognosi:

La fuga con l’auto del sindaco

Dopo aver incrociato il suocero della 26enne, il ragazzo ha proseguito al sua fuga forzando un box e rubando un’auto. La vettura, secondo quanto si è appurato in un secondo momento, era la macchina del sindaco di Telgate, Fabrizio Sala.

Con la vettura del segretario provinciale della Lega il 28enne senegalese ha imboccato a tutta velocità diverse vie del centro abitato, inseguito dai carabinieri che hanno fatto di tutto per metterlo alle strette per far concludere la fuga.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il 28enne senegalese ha minacciato un anziano, poi si è dato alla fuga tra le strade di Telgate

Lo schianto sul municipio e l’arresto

Alla guida dell’auto del sindaco si è prima schiantato contro un’altra vettura e poi contro la sede del Comune, dopo aver divelto alcuni blocchi di cemento di fronte al municipio.

A fatica i carabinieri sono riusciti a immobilizzare il 28enne, risultato già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, la persona e per spaccio di droga.

L’uomo è stato quindi arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale e ora, dopo una visita in ospedale per le conseguenze dell’incidente contro il muro del municipio di Telgate, si trova in carcere a Bergamo.