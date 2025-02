Ruba in un supermercato a Parma e dà un pugno a una guardia, poi si scaglia contro la polizia: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino straniero è stato arrestato a Parma per tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato fermato dopo aver cercato di sottrarre merce da un supermercato. Ne dà notizia il sito della Polizia di Stato.

Intervento della Polizia

Nelle scorse ore, come riferisce la Polizia di Stato, un equipaggio delle volanti è intervenuto in un supermercato cittadino dopo che il responsabile della sicurezza aveva segnalato al 113 di aver fermato un uomo sospettato di furto. Gli agenti, giunti sul posto, hanno contattato l’addetto per ricostruire l’accaduto.

La dinamica dei fatti

L’addetto alla sicurezza ha riferito di aver notato un individuo aggirarsi con fare sospetto tra le corsie del negozio. Dopo aver prelevato prodotti alimentari dagli scaffali, l’uomo si è recato alle casse self-service, pagando solo parzialmente la merce. Una volta oltrepassate le casse, è stato fermato per un controllo fiscale. Vistosi scoperto, ha iniziato a dimenarsi, colpendo in volto uno dei responsabili intervenuti.

Arresto e identificazione

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per le attività di identificazione e fotosegnalamento da parte della Polizia Scientifica. Giunto in ufficio, ha continuato a mostrare una condotta poco collaborativa, scagliandosi più volte contro i poliziotti nel tentativo di fuggire. Al termine degli accertamenti, è stato identificato come un 39enne straniero con numerosi precedenti per reati contro la persona e porto di oggetti atti ad offendere. È stato quindi arrestato per tentata rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria

Dell’arresto è stata data immediata notizia all’Autorità Giudiziaria, che ha disposto che l’uomo venisse collocato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo. Per ulteriori dettagli, visita il sito della città di Parma.

