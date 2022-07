Rovigo, orrore nell'Adigetto: uomo fatto a pezzi, i resti umani trovati nei sacchi della spazzatura

Scoperta macabra nel canale Adigetto: nelle scorse ore all’altezza del ponte di via San Lazzaro Alto, nel territorio di Lendinara (in provincia di Rovigo), sono stati ritrovati dei resti umani.

Emerge il cadavere di un uomo fatto a pezzi

Verso le 17.30 di giovedì 28 luglio sono emersi la testa e il tronco di un corpo umano celati all’interno di due sacchi neri di plastica per l’immondizia. Il ritrovamento fa seguito a quello altrettanto macabro scoperto alle otto del mattino a Villanova del Ghebbo. Lungo via Casaria, nei pressi di una zona usata per la raccolta di rifiuti trasportati dalla corrente, il personale del locale consorzio di bonifica aveva notato una gamba.

Immediatamente sono stati avvisati i carabinieri che, dopo aver trovato intorno alle 17.30 la testa e il tronco, hanno individuato altri due sacchi neri di plastica dove sono state nascoste due braccia.

I resti umani appartengono a un uomo bianco

La procura di Rovigo non ha per il momento commentato l’accaduto. Con ogni probabilità è stata aperta un’inchiesta per omicidio. Quel che invece è certo è che i resti umani appartengono a una persona di sesso maschile.

Il medico legale incaricato dalla procura, dopo aver analizzato tramite un esame esterno la gamba, ossia il primo resto rinvenuto, aveva dichiarato che l’arto – di carnagione chiara, sinistro e troncato in modo netto – apparteneva ad un uomo.

Quando nel pomeriggio, da uno dei sacchi neri, è stata ritrovata la testa ogni eventuale dubbio è stato spazzato via: il cadavere fatto a pezzi è quello di un individuo maschile.

Il precedente

Sempre in Polesine, pochi mesi fa, più precisamente ad inizio aprile, c’era stata un’altra terribile scoperta. A Occhiobello era stato trovato il tronco, con la testa mozzata, di un corpo di una donna. In quel frangente i resti umani furono rintracciati all’interno di un borsone sportivo.