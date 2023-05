Roulotte viene distrutta dalle fiamme a Castelnuovo Vomano: salva la donna che si trovava all'interno

Un incendio ha avvolto una roulotte ferma in un piazzale. L’episodio è accaduto mercoledì 10 maggio nella zona industriale a Castelnuovo Vomano, frazione di Castellalto, a Teramo. La donna che era presente nel mezzo è riuscita ad allontanarsi in tempo senza riportare ferite, ma il veicolo è rimasto distrutto.

L’incendio al mezzo

L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio Castelnuovo Vomano, una frazione di Castellalto in provincia di Teramo.

Il mezzo coinvolto, una roulotte di grandi dimensioni, è rimasto pericolosamente avvolto dalle fiamme mentre si trovava in un piazzale nella zona industriale.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui è avvenuto l’incendio, in provincia di Teramo

La vettura era di proprietà di una donna, che si trovava al suo interno prima che scoppiasse l’incendio.

Per fortuna, è riuscita a uscirne in tempo e allontanarsi senza riportare ferite e non ha avuto necessità di assistenza da parte del personale sanitario.

Le operazioni dei vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo con un’autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio.

In poco tempo, sono riusciti a spegnere le fiamme che avevano avvolto completamente la roulotte distruggendola.

Per rifornire d’acqua i mezzi impegnati nelle operazioni di spegnimento, dalla sede centrale di Teramo è stata inviata sul posto anche un’autobotte.

Al termine delle operazioni di intervento, hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incendiato.

Arrivati sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e la polizia locale di Castellalto per gli adempimenti di propria competenza e per accertare le cause dello scoppio dell’incendio.

Una donna morta in un incendio

Appena un giorno prima, il 9 maggio, un altro incendio non ha invece dato scampo a una donna disabile, morta nella sua abitazione.

In quel caso, il rogo si era verificato in via Primo Levi, a Cornaredo, un Comune in provincia di Milano.

All’arrivo dei vigili del fuoco, la donna era già morta tra le fiamme. Il suo corpo esanime, infatti, era stato ritrovato in camera da letto durante le operazioni di spegnimento.