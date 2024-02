Rottweiler sbranano uomo a Manziana vicino Roma: aggredito e ucciso dai cani mentre faceva jogging nel bosco

Un uomo è stato ucciso da alcuni Rottweiler nel parco di Manziana, a pochi chilometri da Roma, che l’hanno aggredito e sbranato mentre faceva jogging nel bosco. La vittima è stata trovata senza vita a terra da alcuni passanti intorno alle 8.30 di domenica 11 febbraio. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato assalito da almeno tre cani scappati da un’abitazione vicina.

L’aggressione

Il cadavere è stato trovato in via Poggio della Torre, all’interno della Macchia Grande, l’area monumentale boschiva alle porte del comune di Manziana, non lontana dal lago di Bracciano. L’uomo non ancora identificato, probabilmente di mezza età, presentava profonde ferite su diverse parti del corpo. Inutile l’intervento del 118: all’arrivo del personale sanitario era già morto.

La vittima avrebbe tentato di difendersi disperatamente dall’assalto dei molossi, che l’avrebbero azzannato al volto, al collo e alle braccia.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Manziana, guardia parco, i carabinieri forestali di Manziana, veterinari e accalappiacani dotati anche di fucili con sedativi alla ricerca dei Rottweiler, probabilmente fuggiti dal giardino di un’abitazione privata poco distante.

L’u0mo è stato trovato in abbigliamento sportivo, con indosso scarpe da ginnastica e pantaloncini, elementi che suggeriscono che la vittima stesse facendo jogging.

Tutto il parco è stato isolato per rintracciare i cani. I militari dell’Arma sono al lavoro per verificare in quali condizioni fossero custoditi i cani e per quali motivi hanno attaccato il runner. Stando a quanto riportato da Repubblica, la proprietaria sarebbe stata identificata.

Il precedente

Uno degli ultimi episodi di attacco da parte di un cane si è verificato a fine gennaio, quando una bambina di due anni è stata azzannata da un Pitbull a Canepina, vicino Viterbo. In quella circostanza la piccola è medicata e stata trasportata in codice rosso in ospedale.

Secondo le ricostruzioni dei fatti, al momento dell’aggressione la piccola si trovava in piazza Garibaldi. Ad un certo punto il pitbull, che in quel momento girava libero senza guinzaglio, l’avrebbe attaccata ferendola ai piedi.

Oltre al personale sanitario del 118,sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo forestale, che hanno riscontrato gravi irregolarità commesse dal proprietario del cane, in particolare l’omessa custodia di animali pericolosi e la mancata iscrizione del cane all’anagrafe canina.