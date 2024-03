Rose Villain ritrova la moto rubata a Milano grazie ai social: appello e aiuto dei follower, rapper ringrazia

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Disavventura con lieto fine per Rosa Luini, in arte Rose Villain, alla quale era stata rubata la moto a Milano nella giornata di sabato 2 marzo. La cantante, che ha chiesto sui social l’aiuto dei suoi follower, è riuscita a ritrovare il mezzo in sole 12 ore grazie alla mobilitazione di chi la segue sul web.

La denuncia per la moto rubata di Rose Villain

La brutta notizia per Rose Villain era arrivata nella giornata di sabato 2 marzo, quando la sua moto è scomparsa. La cantante, che si trovava in zona Navigli a Milano, non ha ritrovato più la sua due ruote, una BMW Motorrad personalizzata.

Subito è accorsa sui social per segnalare il furto, nella speranza di poter ritrovare la sua amata moto.

“Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli (zona Navigli). Se qualcuno la vede in giro mi fa sapere? È una custom quindi non ce ne sono tante così” ha avvertito Luini su Instagram.

Il tam-tam social e il ritrovamento

Una stories, pubblicata dalla cantante protagonista a Sanremo 2024 con “Click Boom!” che ha portato i suoi fan ad attivarsi per poter ritrovare la moto.

Il modello, bianco con sella in cuoio, è stato quindi attenzionato da chi si trovava in strada a Milano, città in cui sempre più vip hanno segnalato nei mesi episodi di furti.

Fonte foto: IPA Rosa Luini, in arte Rose Villain, al Festival di Sanremo 2024

Rose Villain ringrazia i follower

Ed è stato proprio grazie a un follower che Rose Villain ha avuto il più bello dei risvegli domenica 3 marzo. Su Instagram, infatti, Luini ha annunciato di aver ritrovato la moto grazie a Ivan.

“No, va be ragazzi. Neanche 12 ore e mi avete ritrovato la moto. Grazie dei messaggi e della ricerca” ha detto la cantante sui social.

“Ivan sei stato un drago avrai i biglietti di tutti i miei live a vita, oltre che tutto il mio amore” ha proseguito la 34enne.

Non sapendo come sdebitarsi con i propri follower che si sono attivati per ritrovare la moto, la rapper ha quindi deciso: “Non so come ringraziarvi. Stasera vi faccio sentire un altro spoiler del disco”