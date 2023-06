Rosaria Farinola è scomparsa da Molfetta, era uscita per andare al mare: l'appello diffuso sui social

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

A Molfetta si cerca Rosaria Farinola, una ragazza di 27 anni scomparsa la mattina di mercoledì 14 giugno. Secondo una prima ricostruzione, Rosaria si era allontanata per raggiungere il fidanzato al mare, ma i due non si sarebbero mai incontrati. A lanciare l’allarme sarebbe stato proprio il ragazzo, mentre i colleghi di lavoro della 27enne hanno esteso l’appello ai social network.

La scomparsa di Rosaria Farinola

Secondo una ricostruzione fornita dai colleghi di lavoro, Rosaria Farinola è scomparsa da Molfetta (Bari) mercoledì 14 giugno.

Alle 10:30 Rosaria sarebbe uscita di casa per raggiungere il fidanzato a Barletta e trascorrere insieme a lui una giornata al mare. I due, però, non si sarebbero mai incontrati.

Il fidanzato, appurato il mancato arrivo a destinazione di Rosaria, avrebbe dunque lanciato l’allarme. Come riporta ‘Fanpage’, la mattina di giovedì 15 giugno i parenti della 27enne hanno presentato denuncia di scomparsa alla caserma dei carabinieri di Molfetta.

Secondo una prima ricostruzione, Rosaria Farinola sarebbe uscita alle 10:30 ma senza portare con sé le chiavi di casa, e soprattutto non è dato sapere – per il momento – se sia salita sul treno che le avrebbe permesso di raggiungere Barletta per incontrare il fidanzato.

L’appello

Rosaria Farinola è titolare del bar Italian Coffee House di Molfetta, e l’appello sui social è stato lanciato dai colleghi che hanno fornito tutti i dettagli in loro possesso e i numeri di telefono da contattare per qualsiasi tipo di informazione.

L’appello: “Al momento della scomparsa indossava un vestito lungo verde militare, sandali neri, una borsa beige contenente i suoi documenti ed effetti personali. Non ha portato con sé le chiavi di casa, ed il suo ultimo accesso WhatsApp risulta alle ore 10:02. Siamo infinitamente grati a chi volesse fornire, anche in maniera anonima, dettagli o avvistamenti della ragazza. Siamo molto preoccupati!”.

Le condivisioni sui social sono già iniziate e l’annuncio pubblicato dai dipendenti dell’Italian Coffee House sono già comparsi nelle bacheche delle associazioni locali, dei gruppi dei residenti e sui profili provenienti da tutto il territorio nazionale.

Gli autori dell’appello consigliano di contattare anche i carabinieri per qualsiasi segnalazione di avvistamento o per qualsiasi notizia.

Cresce la preoccupazione per Kata

Nel frattempo cresce la preoccupazione per la piccola Kataleya. La piccola, di 5 anni e di origine peruviana, è scomparsa nel pomeriggio del 10 giugno dall’ex albergo Astor, uno stabile di Firenze in cui vivono diverse famiglie italiane e straniere.

Nelle ultime ore è iniziato lo sgombero dello stabile, ed è forte il sospetto che la sparizione della piccola sia dovuta a tensioni tra gruppi che si contendono il controllo degli alloggi dell’edificio.