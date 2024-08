Roncadelle vicino Brescia nella storia delle Olimpiadi, a Parigi 2024 ha gli stessi ori del Brasile

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Roncadelle fa la storia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il paese dell’hinterland di Brescia può vantare le stesse medaglie d’oro – tre – del Brasile, un paese di oltre 200 milioni di abitanti, e più di tante altre grandi nazioni come Polonia, Argentina, Grecia e Danimarca. Tutto merito della capitana della nazionale di volley Anna Danesi, della judoka Alice Bellandi e del canoista Giovanni De Gennaro.

Tre medaglie d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 per Roncadelle

Roncadelle, paese di 9 mila abitanti in provincia di Brescia, entra nella storia delle Olimpiadi di Parigi 2024 appena concluse. Giochi da record per l’Italia, che chiude con 40 medaglie, lo stesso bottino di Tokyo 2020 ma con due medaglie d’oro in più.

L’ultima, lo spettacolare successo conquistato dalla nazionale femminile di pallavolo nella giornata conclusiva dei giochi, fa felice anche il comune del Bresciano.

Grazie alle tre medaglie d’oro vinte da atleti originari del paese, Roncadelle chiude le Olimpiadi al 29esimo posto nel medagliere, dietro alla Repubblica Ceca e davanti alla Danimarca e a tanti altri Paesi.

Roncadelle, gli stessi ori del Brasile

Il primo oro olimpico per Roncadelle porta la firma di Giovanni De Gennaro, che ha vinto la gara del k-1 di canoa slalom. Poi ancora festa con Alice Bellandi, oro nel judo 78 kg.

Nella giornata conclusiva dei Giochi la nazionale femminile del volley ha conquistato una storica vittoria, il dodicesimo oro per l’Italia.

E il terzo per Roncadelle grazie ad Anna Danesi, capitana della squadra allenata da Julio Velasco e tra le protagoniste del trionfo azzurro.

Tre medaglie d’oro, lo stesso numero ottenuto da diversi grandi paesi, come il Brasile (20 medaglie totali), grande come un continente e con 215 milioni di abitanti.

Il sindaco: “Siamo orgogliosi”

“Non avevo più parole dopo i primi due ori, figuriamoci per il terzo. Siamo orgogliosi di Anna, Giovanni e Alice: è un sogno che si realizza e credo che possiamo dire che Roncadelle entri di riflesso nella storia di queste Olimpiadi”.

Così all’Ansa il sindaco di Roncadelle Roberto Groppelli, dopo il trionfo azzurro e di Anna Danesi nel volley alle Olimpiadi.

“Sicuramente proveremo a organizzare una bella festa”, ha aggiunto. L’obiettivo è di organizzare una festa in paese con tutti e tre i campioni olimpici.

“Sarebbe il coronamento di un sogno. Averli tutti insieme è difficile e non ci siamo mai riusciti, ma ci proveremo”, ha detto il sindaco.