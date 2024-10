Ron Ely morto, addio al primo Tarzan della tv: l'annuncio della famiglia un mese dopo la scomparsa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo del cinema e della televisione. È morto all’età di 86 anni Ron Ely, che fu il primo attore a interpretare Tarzan in tv negli anni Sessanta. A darne notizia la figlia Kirsten che ha rivelato che il padre si è spento nella sua casa circa un mese fa.

Morto Ron Ely, primo Tarzan della tv

Ron Ely è morto il 29 settembre nella sua casa di Los Alamos, nella contea di Santa Barbara in California, per cause naturali.

L’attore, protagonista della prima serie televisiva di Tarzan prodotta da Nbc e andata in onda tra il 1966 e il 1968, aveva 86 anni.

Fonte foto: IPA

L’annuncio della scomparsa è stato dato solo ora sui social dalla figlia Kirsten Casale Ely, che ha poi confermato la notizia al sito Tmz.

Il ricordo della figlia

La figlia di Ron Ely ha reso un commosso tributo al padre in un lungo post su Instagram: “Il mondo ha perso uno degli uomini più grandiosi che abbia mai conosciuto e io ho perso mio padre”.

“Mio padre – ha scritto – era qualcuno che le persone chiamavano un eroe. Era un attore, scrittore, allenatore, mentore, un uomo di famiglia e un leader. Ha creato una potente ondata di influenza positiva ovunque andasse”.

“L’impatto che aveva sugli altri è qualcosa che non ho mai visto in nessun altra persona, c’era qualcosa di veramente magico in lui. Questo è il modo in cui il mondo lo conosceva”.

Chi era Ron Ely

Nato il 21 giugno 1938 a Hereford, nel Texas, Ronald Pierce Ely è stato attore, scrittore e conduttore televisivo.

Dopo aver esordito al cinema in diversi film come South Pacific e Un bacio per morire, Ron Ely ottenne la parte di Tarzan nella prima serie televisiva dedicata all’uomo della jungla creato dallo scrittore Edgar Rice Burroughs.

Successivamente era stato protagonista di altre serie tv e film, come Doc Savage, l’uomo di bronzo e Sea Hunt.

Negli anni 80 è stato il conduttore del quiz musicale Face the Music. Negli anni 90 ha avuto una piccola parte in una nuova serie tv di Tarzan che aveva come protagonista Wolf Larson e ruoli minori in altre serie, prima di smettere di recitare nel 2001.

Ron Ely aveva anche scritto due romanzi intitolati Night Shadows ed East Beach.

La tragedia familiare

La vita di Ron Ely fu funestata dalla tragica morte pochi anni fa del figlio Cameron, 30 anni, e della seconda moglie Valerie Lundeen, 62.

Nel 2019 il 30enne uccise a coltellate la donna nella loro casa di Santa Barbara, in California, prima di venire colpito e ucciso dalla polizia intervenuta sul posto.