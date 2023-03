Romano Prodi bacchetta Elly Schlein in diretta tv: le parole sulla nuova leader del Pd e sul duello con Meloni

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

L’ex presidente del Consiglio Romano Prodi è intervenuto sul nuovo Partito democratico guidato da Elly Schlein. “Guai alla piazza da sola”, ha detto lunedì 20 marzo intervistato da Myrta Merlino a ‘L’Aria che tira’ su La7. “La politica si fa con l’analisi, lo studio e il dialogo”, ha aggiunto Prodi. Il riferimento è alla presenza della neoeletta segretaria Pd Elly Schlein alle piazze degli ultimi giorni. Prima a Firenze per la manifestazione antifascista e poi a Milano dove le famiglie arcobaleno sono scese in piazza per chiedere più tutele. Prodi ha anche commentato il duello politico tra la leader del Pd Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni.

Il consiglio di Prodi a Schlein: la piazza non basta

Intervistato da Myrta Merlino, Romano Prodi ha commentato le scelte del Pd a trazione Schlein. Un partito che, dopo aver perso il contatto con le piazze, sta decidendo di tornarci inseguendo temi che lo spostano più a sinistra.

Il Pd in piazza va bene, ha fatto intendere Prodi, purché “non sia solo di piazza” ha precisato. Secondo l’ex presidente del Consiglio, infatti, “la piazza è una parte del processo democratico” che però ha bisogno anche di analizzare la società e di interloquire con tutti i corpi intermedi.

Fonte foto: ANSA La segretaria del Pd Elly Schlein in piazza a Milano per i diritti delle famiglie arcobaleno

“Se riduciamo tutto alla piazza finiamo male”, ha avvertito Romano Prodi che – in collegamento con gli studi televisivi di La7 – ha anche commentato l’utilizzo del pugno chiuso. “Il pugno chiuso non è minaccioso: non ha in mano una pistola”.

Si tratta, più che altro, di “un simbolo per dire: stiamo insieme”. Certo è che al pugno chiuso bisognerebbe accompagnare “un cuore aperto e un cervello fine”, le parole di Prodi.

Il duello tra Schlein e Meloni piace a Romano Prodi

Romano Prodi ha anche apprezzato la leadership al femminile che contrappone la premier Giorgia Meloni alla segretaria Pd Elly Schlein.

“A me – ha detto – piace moltissimo perché non è solo un duello tra due donne, ma un duello tra due donne che si sono affermate da sole lottando”.

Secondo l’ex premier, infatti, Meloni e Schlein fanno davvero politica e, soprattutto, non rappresentano “donne messe lì per fare numero”, ma esponenti politiche da cui potremmo “vederne delle belle”, ha dichiarato Prodi: “Spero che durino più di me e Berlusconi”, ha aggiunto sorridendo.

Il nuovo Pd a trazione Schlein che toglie voti a Conte

Le ultime partecipazioni di Elly Schlein in piazza sono solo la punta dell’iceberg di quella che sembra essere la strategia della nuova segretaria del Pd.

Con Schlein alla guida, il Partito democratico sta cercando di riposizionarsi prendendo a cuore temi cari alla sinistra. Dal primo confronto diretto tra Schlein e Meloni in Parlamento sul salario minimo, passando per il contrasto alla povertà e alla tutela delle famiglie arcobaleno.

Il risultato si vede nelle intenzioni di voto. Infatti, secondo gli ultimi sondaggi il Pd è tornato a essere il secondo partito del Paese. Così, la guida di Elly Schlein sembra stia dando filo da torcere al Movimento 5 stelle.

Il partito guidato da Giuseppe Conte, infatti, registra un calo significativo, scendendo nei sondaggi al 15,9%.