Roma, uomo aggredisce e ferisce tre poliziotti con una spranga di ferro: arrestato dopo la colluttazione

Un uomo è stato arrestato nella mattinata di giovedì 28 luglio in via Prenestina, a Roma, dopo aver aggredito e ferito tre poliziotti, di cui uno in modo serio. L’uomo, visibilmente alterato, ha aggredito gli agenti con una spranga di ferro e lanciando delle bottiglie di vetro.

La segnalazione dei passanti

La segnalazione alla forze dell’ordine è arrivata verso le 8 della mattina di giovedì 28 luglio. I passanti hanno segnalato la presenza di un uomo straniero, visibilmente alterato, armato di una spranga che stava lanciando bottiglie in strada.

Dopo l’arrivato sul posto degli agenti del commissariato San Lorenzo, l’uomo ha iniziato a inveire e a lanciare le bottiglie contro le volanti della polizia.

La colluttazione con gli agenti di polizia

Ne è nata una colluttazione, nella quale l’uomo ha anche estratto un taglierino. Nel tentativo di bloccare l’aggressore, un poliziotto è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Umberto I con una ferita a una gamba.

Ferite più lievi per gli altri agenti coinvolti nella colluttazione. Nel corso dell’intervento, secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, è stato anche esploso un colpo di pistola in aria.

Sequestrata la spranga

L’aggressore è stato poi fermato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Sequestrata la spranga, un chiodo di 10 centimetri e un taglierino utilizzati dall’uomo.

Fonte foto: Virgilio Notizie Via Prenestina, teatro dell’aggressione

Uno degli agenti feriti ha riportato la probabile frattura della gamba. Sempre in via Prenestina, venerdì 22 luglio, Giacomo Seydou Sy, nipote dell’attore Kim Rossi Stuart e figlio dell’attrice e scrittrice Loretta Rossi Stuart, è stato arrestato perché gravemente indiziato per una tentata rapina.

La capitale è stata, suo malgrado, di recente protagonista di un altro grave fatto di cronaca: nella giornata di mercoledì 27 luglio un padre ha fatto arrestare il nuovo compagno della ex moglie accusandolo di aver abusato della figlia.