Roma, tenta di investire passanti e poliziotti: agenti sparano all'auto. Un ferito tra le forze dell'ordine

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Tentato omicidio e resistenza al pubblico ufficiale. Sono queste le accuse nei confronti di un 40enne italiano arrestato dopo che domenica sera, in via Salvatore Lorizzo a Roma (zona Spinaceto), è stato segnalato alla Polizia per aver tentato di investire alcuni passanti a bordo della sua automobile. Alla vista dei poliziotti intervenuti sul posto, l’uomo ha tentato di metterli sotto con l’auto.

L’arresto dell’uomo

Come riporta il sito del quotidiano ‘La Repubblica’, uno dei poliziotti, dopo il tentativo dell’uomo di investire gli agenti, è stato costretto a sparare un colpo di pistola allo pneumatico della macchina guidata dal 40enne.

Dopo il colpo di pistola, l’uomo ha tentato una breve fuga ma, a causa delle condizioni della ruota dell’automobile, si è poi dovuto fermare in largo Lido Duranti. Gli agenti del commissariato Spinaceto e della squadra Volanti hanno così potuto procedere al suo arresto.

Fonte foto: Tuttocittà I fatti sono avvenuti attorno alle ore 23,40 di domenica 18 settembre in via Salvatore Lorizzo, a Roma (zona Spinaceto).

Ferito un poliziotto

Uno dei poliziotti intervenuti sul posto per procedere all’arresto del quarantenne è rimasto ferito a un ginocchio: l’agente è stato trasportato al Campus Biomedico e lì è stato refertato e dimesso con una prognosi di 3 giorni.

Arrestato in codice rosso in ospedale

Il quarantenne arrestato dalla Polizia è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma allo scopo di sottoporlo a un consulto di natura psichiatrica.