Roma, si scontra con un cinghiale sulla Cassia: animale morte sul colpo, gravissimo motociclista 58enne

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un grave incidente stradale, avvenuto la sera di giovedì 12 gennaio 2023, ha visto coinvolti un motociclista e un cinghiale sulla via Cassia, a Roma. Alla guida del mezzo c’era un 58enne che, dopo aver visto l’animale attraversare la strada, non è riuscito a evitarlo e lo ha centrato in pieno. Il cinghiale è morto sul colpo, l’uomo si trova invece ricoverato in gravissime condizioni.

Cinghiale in strada, scontro con un motociclista

L’incidente, secondo quanto riferito dalle testate locali, è avvenuto nella tarda serata di giovedì 12 gennaio 2023 sula via Cassia Nuova, all’incrocio con via Oriolo Romano, a Roma. Poco dopo le 23, secondo quanto ricostruito, un uomo in sella al suo scooter stava percorrendo la strada quando d’improvviso è stato sorpreso da un cinghiale.

L’uomo, un 58enne, non avrebbe fatto in tempo a evitare l’animale in mezzo alla strada e lo ha centrato in pieno. L’impatto con l’animale è stato molto violento e in caduto l’uomo ha sbattuto la testa contro l’asfalto.

Una famiglia di cinghiali a Roma

L’animale è morto sul colpo, il motociclista invece si trova ricoverato al Policlinico Gemelli in condizioni gravissime.

I rilievi dopo l’incidente

Il grave impatto tra lo scooter del 58enne e l’animale, forse proveniente del vicino parco dell’Insugherata, ha portato la municipale a bloccare il traffico nella zona per i rilievi del caso. Dalle 23, orario dell’incidente, la carcassa dell’animale è stata rimossa intorno alle due del mattino mentre le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno preso tutti i rilievi per cercare di ricostruire esattamente cosa sia successo.

Motociclista in pericolo di vita

L’uomo, un 58enne che secondo quanto riferito da Il Messaggero è celibe e senza figli e per anni è stato manager nel settore automobilistico, si trova ora ricoverato in condizioni gravissime. Trasportato al Policlinico Gemelli in codice rosso, è stato trasferito in terapia intensiva dove è stato dichiarato in pericolo di vita.

L’impatto violento con l’animale gli ha infatti provocato diverse fratture e la caduta sull’asfalto gli ha fatto riportare un grave trauma cranico. Le prossime ore saranno cruciali e la prognosi è riservata.

I cinghiali a Roma

L’incidente, ce ne fosse bisogno, riaccende la luce dei riflettori sulla crisi cinghiali a Roma. Nonostante sia state attivate delle vere e proprie “task-force” di cacciatori con al seguito veterinari delle Asl per procedere alla cattura a seguito delle segnalazioni dei cittadini, molti interventi vengono bloccati o sabotati da sedicenti animalisti che in più di un’occasione hanno distrutto anche le gabbie disposte nelle parchi e nei ville.

Polemiche e aspre critiche, infatti, sono arrivate dopo il via libera alla caccia libera ai cinghiali, ma non solo.