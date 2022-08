Roma, ruba un euro dalla Fontana di Trevi: condannato a 2 mesi di carcere

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un uomo di 64 anni è stato condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione per aver rubato un euro dalla Fontana di Trevi a Roma. Fortunatamente per lui, la prescrizione, in Appello, ha evitato che la sentenza diventasse definitiva, risparmiandogli così il carcere.

I fatti

Come riportato da ‘La Repubblica’, i fatti risalgono al 16 giugno del 2011. I vigili urbani hanno scoperto l’uomo con un’asta telescopica sulla cui cima era montata una calamita. Nel momento in cui l’uomo è riuscito ad afferrare una moneetina, la Polizia Municipale è intervenuta, sequestrandogli tutto, cioè l’euro pescato sul fondo della Fontana di Trevi e la canna da pesca improvvisata utilizzata per tale scopo.

L’accusa dettagliata è stata spedita ai pm, che si sono messi subito al lavoro. Nel capo di imputazione si legge: “Perché al fine di trarre profitto, si impossessava di una moneta presente all’interno della Fontana di Trevi, di proprietà del comune di Roma”. L’accusa del sostituto è furto aggravato.

La condanna di primo grado

In primo grado, il giudice ha dichiarato colpevole il 64enne. L’avvocato della difesa aveva, invece, chiesto l’assoluzione. L’uomo scoperto mentre prelevava un euro dalla Fontana di Trevi è stato condannato a 2 mesi e 20 giorni di carcere in primo grado.

La prescrizione

L’avvocato del 64enne, a quel punto, ha chiesto che venisse celebrato il processo in secondo grado. L’udienza è stata fissata 11 anni dopo il verdetto del tribunale. Il 7 aprile scorso il giudice ha messo la parola fine su questa storia, stabilendo che è “decorso il termine delle prescrizione“.

