Roma, professore della Sapienza accusato di violenze su moglie e figlia di 10 anni: docente a processo

Un professore dell’Università La Sapienza di Roma, nonché avvocato e componente del collegio di garanzia del Coni, è al centro di una complicata vicenda giudiziaria, il cui epilogo verrà scritto questa estate. Si tratta del 67enne Cesare San Mauro che, secondo quanto riferito da La Repubblica, sarebbe stato accusato dalla procura di aver maltrattato la moglie e la figlia di 10 anni. L’uomo è a processo e a giugno il giudice Valerio De Gioia deciderà se condannarlo o assolverlo.

Professore della Sapienza accusato di violenze su moglie e figlia

Secondo quanto riferito da La Repubblica San Mauro, 67enne docente della Sapienza, sarebbe stato accusato di violenze fisiche e psicologiche ai danni dell’ex moglie e della figlia per fatti che sarebbero accaduti tra il 2016 e il 2017. Stando all’impianto accusatorio, San Mauro avrebbe più volte percosso la piccola, oltre che averla vessata e averle stravolto la quotidianità.

In una circostanza le avrebbe girato il braccio provocandole un “trauma dell’arto superiore con contrattura della spalla”, altre volte invece le avrebbe detto che “la madre, affetta da grave patologia, sarebbe morta, che la sua vita sarebbe finita, che avrebbe vissuto sempre con lui e che avrebbe continuato a picchiarla”.

La donna, invece, sarebbe stata maltrattata ripetutamente anche di fronte al consulente tecnico del tribunale civile, che avrebbe assistito a un pugno dato da San Mauro alla spalla sinistra della sua ex.

La difesa del docente e avvocato

Il processo, che ha avuto luogo nella giornata di martedì 7 febbraio 2023, arriverà a conclusione a giugno quando il giudice Valerio De Gioia deciderà se condannare o assolvere San Mauro.

Intanto il docente si difende e in aula, davanti al pm Andrea Iolis, ha smentito le accuse che gli sono rivolte da parte della procura. Nel corso dell’udienza, infatti, il 67enne ha letto una relazione di una specialista che ritiene che “tra madre e figlia ci sia una dinamica collusiva, una dinamica che le unisce che non è sana”. Si tratterebbe quindi di un rapporto malato all’interno del quale non ci sarebbe spazio nemmeno per il padre e in questo contesto sarebbero maturate le accuse nei suoi confronti.

A giugno come testimone della difesa verrà sentita anche Angela Melillo, ballerina, attrice e showgirl, nuova moglie di San Mauro, per cercare di capire cosa c’è di vero in questa complessa vicenda.