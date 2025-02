Roma-Porto, botte agli steward sulle tribune: sei tifosi portoghesi arrestati per aggressione, cos'è successo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei tifosi portoghesi sono stati arrestati per aggressione durante la partita Roma-Porto allo Stadio Olimpico di Roma. Gli episodi di intemperanza si sono verificati ieri sera quando, dopo il secondo goal della squadra locale, un gruppo di supporters portoghesi ha cercato di scavalcare la vetrata della tribuna Montemario per raggiungere i tifosi giallorossi, scontrandosi con il cordone di separazione composto dagli stewards.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento tempestivo del personale di polizia in servizio e di un contingente della forza pubblica ha permesso di ripristinare rapidamente la normalità sugli spalti, evitando ulteriori episodi di illegalità. Il Gruppo Operativo per la Sicurezza ha acquisito immediatamente le immagini del sistema di videosorveglianza per documentare l’azione delittuosa dei tifosi portoghesi.

Arresti e denunce

Sei tifosi portoghesi sono stati individuati e accompagnati presso gli uffici del posto di polizia, dove sono stati arrestati in flagranza differita per il reato di violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli. Un altro sostenitore portoghese è stato denunciato per lo stesso reato dopo essere stato riconosciuto da uno degli stewards aggrediti.

Misure contro i tifosi romanisti

La strategia di rigore della Questura di Roma si è estesa anche ai tifosi giallorossi. Due tifosi romanisti sono stati denunciati per aver acceso tre fumogeni nel settore Monte Mario e sono stati sottoposti a Daspo per un anno. Un altro romanista è stato trovato in possesso di un fumogeno durante il prefiltraggio e denunciato all’autorità giudiziaria. L’iter per l’emissione del Daspo è stato avviato anche nei suoi confronti.

Presunzione di innocenza

Per completezza, si precisa che le evidenze investigative riguardano la fase delle indagini preliminari e che gli arrestati devono essere considerati presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della città di Roma.

