Roma, poliziotta fuori servizio salva 55enne da arresto cardiaco in palestra: storia eroica, i dettagli

Un uomo 55enne è stato salvato da un arresto cardiaco grazie all’intervento tempestivo di una poliziotta fuori servizio. L’incidente è avvenuto martedì scorso in una palestra nei pressi della stazione metro Cipro a Roma, quando l’agente Angela, in servizio presso l’U.P.G.S.P. della Questura, ha evitato una tragedia.

Intervento decisivo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, Angela si trovava in palestra per il suo pomeriggio libero quando ha notato un uomo accasciarsi a terra vicino al tapis roulant. Senza perdere tempo, si è precipitata a soccorrerlo, posizionandolo supino e iniziando la manovra “GAS” (Guardare, ascoltare, sentire) per verificare lo stato dell’uomo.

Richiesta di aiuto e rianimazione

Angela ha chiesto al responsabile della palestra di chiamare i soccorsi mentre iniziava il massaggio cardiaco. Nonostante l’uomo non reagisse, la poliziotta ha mantenuto la calma e, con l’aiuto del personale, ha utilizzato un defibrillatore. Dopo la seconda scarica, l’uomo era ancora incosciente, ma Angela ha continuato le manovre di rianimazione fino all’arrivo dei sanitari.

Un lieto fine

Grazie alla prontezza di Angela e alla collaborazione del personale della palestra, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale e ora si trova in condizioni stabili. L’intervento della poliziotta ha dimostrato come un’azione rapida e coordinata possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

