Roma, papà fa arrestare il nuovo compagno della ex moglie: "Ha abusato di mia figlia"

È stato il padre naturale a denunciare tutto alle forze dell’ordine e a far arrestare il nuovo compagno della ex moglie. L’accusa è gravissima: avrebbe abusato della bambina, che oggi ha tredici anni, da quando ne aveva otto. In manette è finito un uomo di origini sudamericane. La ragazza ha raccontato tutto prima alla zia e poi al padre. Quest’ultimo ha poi fatto partire la denuncia.

Il racconto della ragazza al padre

“Quello fa cose strane con me”, ha detto la ragazza al padre. Una frase che nasconde cinque anni di abusi sessuali, ricatti e minacce. Fino a quando i carabinieri della compagnia di Trastevere non hanno arrestato, su mandato della Procura, un 35enne di origini sudamericane.

Il nuovo compagno della mamma che, negli ultimi anni, ha reso la vita della ragazza un inferno.

Le minacce per costringere la vittima al silenzio

“Con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica” l’uomo ha indotto la bambina a subire atti sessuali, come si legge negli atti dell’inchiesta citati da Repubblica.

Il 35enne minacciava ritorsioni contro la madre, il fratellino e i nonni della ragazza, che per questo motivo non ha mai trovato il coraggio di denunciare tutto.

Le indagini dei carabinieri e le audizioni protette

Fortunatamente la giovane si è confidata prima con la zia e poi con il padre, facendo partire di fatto le indagini. Le visite mediche e le audizioni protette hanno confermato quanto la bambina aveva raccontato al genitore. Il 35enne è stato arrestato dai carabinieri e per lui il Giudice per le indagini preliminari ha deciso la misura cautelare del carcere.