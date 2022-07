Roma ostaggio dei cinghiali: due di loro entrano addirittura in ospedale, l'assurdo video diventato virale

Cinghiali in ospedale. Una scena ai limiti dell’assurdo quella immortalata da un video girato a Roma e diventato virale in pochissime ore. Nelle immagini si vedono due esemplari nei giardini dell’ospedale Villa San Pietro. Scorrazzano sul prato, ripresi dai pazienti e dai visitatori. Il filmato dura meno di 30 secondi e dalle immagini sembra che i due cinghiali, fortunatamente, siano inoffensivi. Sul tema è intervenuto Matteo Salvini. Il leader della Lega ha scritto: “Roma, l’ospedale Villa San Pietro viene invaso dai cinghiali, i pazienti in attesa filmano le immagini nella rassegnazione generale. Ditemi voi se è normale… Qualcuno sa dov’è finito il sindaco del Pd?“. Il riferimento è a Roberto Gualtieri, ex ministro dell’Economia, oggi primo cittadino di Roma.

Fonte foto: ANSA